吳鎮宇劉青雲《談判專家》謝票唇槍舌劍引觀眾大笑！鎮宇囝囝Feynman為見Uncle青雲到場支持

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由劉德華監製、邱禮濤執導 、劉青雲、吳鎮宇主演改編自荷里活神作《冇數講》（The Negotiator）的新片《談判專家》6月6日舉行群星首映禮一眾戲中演員苗僑偉 、鄭則仕 、彭秀慧 、周文健 、韋羅莎 、盧惠光 、洪天明 、朱鑑然 、袁富華 、黃又南 、梁皓楷 、栢天男 、顏卓靈 等出席，現場氣氛熱鬧；當中不乏青雲的fans，包括飾演青雲太太的韋羅莎和被青雲作人質的顏卓靈也趁機會一跟青雲合照留念。

顏卓靈更專誠向劇組請假當日飛回香港出席，為求跟偶像拍照; 因為拍攝時要表現專業，所以不可以將自己是青雲忠粉的身份「外露」。而鎮宇的仔仔Feynman也有到場，捧爸爸場之餘主要是是來見Uncle青雲。而其中飾演青雲死對頭的周文健更自掏腰包買了50張飛請朋友入場捧場；支持他和這部戲之餘，也要繼續支持香港電影。洪天明也和太太周家蔚一同出席，他說告訴兒子在片中飾演壞人，沒想到兒子竟然回答他Yes，更說非常期待。除了一眾戲中演員出席外，很多圈中好友包括楊梓菁、伍允龍、馮皓揚、李惠敏、關寶慧、湯君慈、湯君耀等亦齊齊出席支持, 場面墟冚!

首映後一班演員由青雲和鎮宇率領下到戲院謝票，電影還未開埸，袁富華、鎮宇和青雲已經來個「談判」，竟引爆全場笑聲。主持問大家演出這部戲有多大挑戰，袁富華即謂當日再拍攝現場導演給他簡單的幾句對白便上場演出，於是他便跟對手鎮宇研究，請他多多指教，最後順利完成這簡單的一場戲。謝票現場再次感謝鎮宇幫忙，但鎮宇卻連忙解釋說：「其實我唔係唔想幫你，但係我都唔知個劇本點搞，同你一樣去到現場再算。你應該問劉青雲嘛，佢成個劇本背晒！」青雲連忙點頭，且一臉冷靜的回答：「係呀，拍呢部戲最大嘅挑戰就係吳鎮宇，因為導演同我講萬一吳鎮宇唔得就靠你喇青雲！」兩位影帝你一言我一語舌劍唇槍，現場觀眾笑過不停。

謝票期間， Moviemarks代表更送上他們手繪海報給鎮宇和青雲，氹得他們非常高興! Moviemarks 更於六月八日起展出劉青雲x吳鎮宇 小型作品回顧展, 回顧兩人以往曾經合作過的電影，以及他們各自經典電影作品！作為兩位影帝fans, 萬勿錯過！











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