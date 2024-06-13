林夏薇白色服裝谷胸出席婚禮被網友批評！成功集郵李棟旭、佐藤健兩大日韓男神

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林夏薇（薇薇）早前忙於拍攝新劇《黑色月光》，又同時要為劇集《逆天奇案2》宣傳，忙過不停，近日終於可以休息唞一唞兼陪老公，在工作和家庭之間爭取最好的平衡。薇薇今日就分享她陪老公出席朋友婚禮的意外驚喜，就是能夠集郵集到兩位日韓型男，令網友們哄動人人稱羨。

薇薇2015年跟富商莫贊生（Jason）結婚，婚後兩公婆各有各忙，薇薇平時拍攝沒日沒夜，放假的日子當然要陪吓老公，近日做「跟得太太」陪老公出席朋友的婚禮，薇薇分享當晚晚宴的靚相。見她穿上白色低胸連身裙，特別谷胸上陣，非常高貴大方。她感性留言說：「Congratulations！參加婚禮也會感受到超幸福，以愛為名，以余（餘）生為期，白頭永携，新婚快樂我親愛的朋友～」

薇薇除了分享她跟老公的照片外，還有她在婚禮現場都成功「集郵」，先後跟韓國男神李棟旭合照，再跟日本型男佐藤健「同框」，即時引起IG哄動，不少人都留言表示很羨慕。其實薇薇不是第一次跟兩人合照，去年年底出席SAIFF影展閉幕禮時，薇薇跟佐藤健合照已經引起不少艷羨的目光，而去年5月他更有幸跟疑似素顏的李棟旭在香港聚會兼「集郵」，實在是追星界的天光板！厲害厲害！

薇薇開心集郵當然令人羨慕，不過部分IG及Threads的網友指斥薇薇的打扮相當失禮，事關有網友指出賓客若赴韓式婚禮穿白色服裝意味是搶新娘風頭，加上她的長裙是低胸剪裁，更是無禮的打扮。「象徵純潔的白色是屬於新娘的顏色，賓客們應避免穿該顏色的服飾，在韓國更是一大禁忌。」、「禮服選的超級不尊重新娘，又低胸又白色，真的是不要這樣耶！」、「很漂亮！不過還是不要穿白色的裙去婚禮，新娘不喜歡！」、「白色就算了 還低胸應該是想跟新娘battle吧！」等等。

其實薇薇身上的連身長裙早就見過人，去年年底出席一個周年晚宴時著過，沒想到她榮升闊太家住半山獨立屋、出遊坐私人飛機，生活奢華，不過她都仍然精打細算，加上當時薇薇的髮型不一樣，著起靚裙的感覺都不一樣，成功著出兩種不同感覺。







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