東張西望｜賈女士被網民指衰過何太！遺囑錯名繼母獨吞遺產、唔認繼仔天發：證明到你係「添發」先同我拗

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《東張西望》一連兩晚報道投訴人天發因遺囑名字不正確，再被繼母賈女士吞併爸爸的遺產兼趕出家門，突然變得無家可歸，相當無助。《東張》女神梁敏巧連日出動採訪今次事件，前日播出片段中，見到攝製隊終於跟賈女士正面交鋒，賈女士報警求助之餘，用重鄉音的廣東話以法律角度駁斥天發，不過面對梁敏巧就道德方面上的提問就顯得不耐煩同瘋狂迴避，觀眾們都似乎睇得相當肉緊。

天發求助事件昨晚播出下集，由於天發硬闖入舊居取回私人物品，最終管理員報警處理，亦驚動賈女士在律師陪同下到現場。賈女士駁斥指執達令寫明4月10日收樓，對方直至4月17日都沒有理會，所以圍封入面所有物品都是歸業主所有，句句都用法例去講，半點情都不顧，提到天發父母的遺物和遺照等，賈女士說：「你鍾意掉又得，你鍾意點燒咗佢又得，啲財物係屬於你，我哋係已經根據法律處理掉咗！」、「遺囑上面唔係佢個名，佢冇資格同我哋喺呢度拗！如果遺囑上面，你證明到你係呢個添發，咁你先同我拗啦！」

梁敏巧追問指天發曾表達要改正遺囑上面的名字，賈女士稱首先沒有收到「書面通知」相關文件，再者天發沒有通知他爸爸，梁敏巧即時說：「咁佢爸爸走咗喇嘛！」賈女士再駁，「咁佢係寫咗遺囑先死呀嘛，唔係死咗先寫遺囑呀！（咁點解我爸爸會唔識寫我個名？）咁你要問佢（天發亡父）！」提到賈女士曾經有一段時間將租金分給天發，賈女士竟然反轉劇情指天發爸爸原本連少少都沒分給他：「收租金係我提議呀，遺囑你老竇根本冇寫你個名，我哋一齊入律師樓嘅，我問爸爸：『點解你真係一啲冇留畀佢，好似唔係咁好，就算唔係你個仔都好，都叫『哎呀』仔，都嗌咗你咁多年爸爸，話多少畀啲！』」由於梁敏巧和天發等問題句句進逼，賈女士選擇「走為上著」，又上演一場追逐戰，賈女士先唔認自己是「繼母」，再上私家車關上窗戶拒絕對話，但當天發大聲問一句：「你咁心虛做咩呢？你做人咁絕情嘅？你頭先話唔認我係繼仔，你想霸晒啲財產同金錢就一走了之......而家即係認錢唔認人？」沒想到車廂入面的賈女士刻意大力點頭，梁敏巧都驚訝：「吓你點頭呀？」

賈女士的高姿態令觀眾們大為反感，較早前網友形容她是「新何太2.0」，但相隔一日，大家認為她比新何太更衰，紛紛在留言中狂鬧，留言句句鬧得好精彩：

如早前「何伯&何伯老婆關注組」一樣，有網友在FB開設「賈女士天發關注組」，一夜之間約有超過700人加入，有網友發起投票，到底「何馬（新何太）vs賈女士，邊個衰格啲？」，暫時投票有86%認為賈女士，亦有不少網友留言說：「Why not both？」、「兩個都衰」等等，網友們更在群組隔空向「正義女俠」翁靜晶求助，希望她可以幫忙天發爭取自己應得的爸爸遺產。







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