父親節 | 炎明熹曬舊照感謝生命最重要三位男士：身體健康最重要！洪永城、林溥來收仔女祝福超冧

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昨日是一年一度的父親節，不少藝人都分享跟爸爸慶祝或者仔女為自己慶祝的照片，IG洗版式大曬溫馨，實在甜到漏。歌手炎明熹的爸爸雖然得一位，不過都不忘多謝生命中最重要的三位男士，就是爸爸及兩位姑丈，認真乖女！

炎明熹（Gigi）在香港出生，但父母一直長居內地，所以自細就由姑丈一家照顧成長，不過未有令炎明熹因此而缺少父母的愛，反而得到姑媽、姑丈們的愛，令她感覺有三位爸爸在身邊，非常幸福。炎明熹趁父親節特別曬舊照答謝幾位爸爸她留言說：「在我生命中很重要的三個男人！爸爸們父親節快樂！話不多說，身體健康最重要！」照片中，見到爸爸同姑丈們陪伴住不同成長階段的Gigi，萬千寵愛在一身，Gigi入行後就由前消防員的姑丈照顧出入，拎袋、遞水、外套等等，照顧得無微不至，不過Gigi竟然出賣姑丈的「肉照」，幸好消防出身的姑丈都相當健碩，粉絲們都大讚「大隻」。

除了炎明熹外，圈中不少明星爸爸們都在大日子公開「放閃」，無論是仔女的禮物、祝賀還是跟自己的爸爸慶祝，一樣都溫馨，祝各位父親節快樂！







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