MIRROR成員Frankie女友公開答謝粉絲晒恩愛！Christy遭火速起底︰跳鋼管舞、性感泳衣照曝光

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MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）前年5月宣布與拍拖13年的圈外Dancer女友Hei分手，表示大家將換個角色相處。而相隔大約一年半時間，Frankie去年趁著平安夜，竟然公告新戀情，他在IG限時動態貼上「心心手」照片，兩隻手砌成一個心心手勢，其中左邊的手有Gel甲，明顯是女仔手，間接官宣拍拖的好消息。

快將滿36歲的Frankie今年年初拋低偶像包袱，接受訪問時大方承認蜜運中，他當時透露女朋友是圈外人，將來相處得舒服的話，會再介紹給隊友們認識。Frankie有別於以往MIRROR成員的做法，今次明顯高調得多，官宣之後，他都不時分享「女友視角」的靚相，不少「皮寶寶」（Frankie粉絲暱稱）都感受到他的幸福，紛紛接受偶像拍拖的好消息，更向偶像送上祝福。

認愛至今大約半年時間，似乎Frankie口中的圈外女友都已經融入「家中」，近日女友Christy以「229christy」帳號公開答謝「皮寶寶」，她留言說：「多謝皮寶寶嘅厚愛，我會影多啲比（畀）大家睇同埋爭取多啲福利。」更加上笑笑圖案同愛心手勢Emoji。見到女友終於「上水」，Frankie都有留言「加持」，「難得迫到你出嚟講多謝，我都要多謝你！你影啲相好靚！」雖然Christy的IG帳號是不開放的私人帳號，不過由於身分曝光，網上已經火速遭人起底，Christy原來是一位鋼管舞舞者，跟Frankie一樣熱愛跳舞，志趣相投，而她過往都大方分享自己的性感泳衣照，火速三點式泳衣將她的驕人身材表露無遺。













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