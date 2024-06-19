姚嘉妮林祖輝結束18年婚姻！親證已離婚分開多年：不涉及第三者

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45歲的《流行都市》主持人姚嘉妮跟60歲的林祖輝驚爆離婚，兩人婚姻長達18年，人人以為是細水長流，沒想到原來一直暗藏婚姻危機。兩人幾年前已經低調分開，關係由夫妻變成家人，因不想影響小朋友，所以沒選擇公開。

姚嘉妮跟林祖輝在亞洲電視年代認識，1998年姚嘉妮參加亞洲小姐獲得季軍，成為亞視藝員，不過由於要兼顧學業，所以幕前的工作不需多，直至2001年大學畢業後決定轉投無綫電視。雖然她跟林祖輝年齡相距15年，不過無阻感情發展，兩人拍拖7年後，於2006年11月在黃金海岸酒店註冊結婚，並大排筵席招待圈中朋友。結婚兩年後「造人」成功，先後在2009年4月及2012年誕下女兒林煦錡（Kyra）及兒子林璟豪（Kyros）。姚嘉妮過去在不少訪問中大讚老公成熟穩重，而且人品好，忠直又沒有花弗的感覺，而林祖輝早期已經選擇棄影從商做生意，2013年底跟拍檔投資八位數字進軍童裝界，短短年多已開設五間分店，打造童裝王國，至於幕前的演出，林祖輝只是有限度接客串的ViuTV劇集，如《IT狗》、《理想國》等等；至於姚嘉妮，除了主持《流行都市》大曬天賦長腿之餘，她參演的劇集都獲得不少好評，如《愛美麗狂想曲》、《十月初五的月光》、《妳不是她》等等，由於她保養得宜，觀眾們都大讚她是火辣長腿靚媽。

姚嘉妮早前帶同一對仔女拍攝廣告，眨眼間一對仔女已經分前15歲及11歲，特別是女兒亭亭玉立，甚有韓國少女的可愛感覺，而囝囝亦越來越大個仔。近年來甚少見到姚嘉妮跟林祖輝同場或同框的機會，她早前接受訪問時稱由於不希望生意上有任何吵架爭執，所以姚嘉妮將生意全交畀林祖輝處理，未知童裝生意有沒有繼續，但林祖輝回應傳媒時稱現時投入珠寶生意，認為一對夫婦走不下去都沒有辦法，最重要向前看，幸好他跟一對仔女關係都好好，一直有保持聯絡。而姚嘉妮坦言仔女已接受父母分開的事實。







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