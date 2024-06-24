炎明熹傳不肯續約遭TVB雪藏？缺席《十大中文金曲頒獎典禮》！經理人4字曖昧回應

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20日突然傳出炎明熹（Gigi）離巢消息，指Gigi因不肯續約而遭TVB雪藏！TVB雖然否認傳聞，但Gigi經理人未有堅決否認，回應更似意有所指，令傳聞愈傳愈烈！

Gigi自2021年《聲夢傳奇》奪冠後，備受TVB寵愛及力捧，不但獲安排參加內地節目《聲生不息》，又為她舉行個人演唱會。身為TVB歌手的Gigi，順利憑《Little Magic》贏得叱咤十大歌曲獎，事業發展暢順，最近更與劉德華合作，參與對方抖音節目《我同你「港」》。

不過，早前傳出Gigi將於下月跟TVB旗下的TVB MUSIC GROUP約滿，她更有意離巢。其實，Gigi過往曾以「漫步人生路」形容自己的合約年期，但她由去年底更新IG的聯絡資訊，當中沒有寫上無綫經理人；而她的After Class隊友鍾柔美、姚焯菲及詹天文下月一齊開騷，獨欠Gigi一個；有指Gigi疑因不續約，而遭TVB雪藏，連在周日舉行的香港電台《十大中文金曲頒獎典禮》都會缺席。

TVB回應傳媒時，以「傳聞非事實」否認Gigi離巢；但Gigi經理人回應傳媒時，則以「每段商業關係都有一個合約期限」來形容。經理人表示公司跟Gigi仍有長時間的合作關係，而Gigi未能出席港台頒獎禮，是有其他外在因素，希望大家不要想太多。經理人再回應其他傳媒時，只表示Gigi正為工作及學業努力中，又指貫徹Gigi的性格，一切「隨遇而安」。

經理人的回應未能釋除歌迷疑慮，有網民認為「可能兩邊拉鋸緊」，亦有人認為以TVB慣例必定簽長約，只簽Gigi三年似乎不太可能；有人指Gigi有實力，應趁後生往外闖：「離開咗先有希望做真天后。」唔少樂迷關心Gigi去向，並分析指Gigi有內地市場，若果簽約英皇或華納，更適合她的將來發展方向。











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