李嘉欣54歲生日Po與許晉亨甜蜜合照放閃！女神逆齡生長骨膠原滿滿、獲網民大讚

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大美人李嘉欣20日踏入54歲生日，與富商老公許晉亨及幾位閨密一齊慶祝。李嘉欣分享與老公的甜蜜合照，年過五十狀態好得驚人，不少網民驚訝她十年如一日的凍齡美貌，果然天然美女經得起歲月考驗。

李嘉欣貴為1988年港姐冠軍及首屆國際華裔小姐競選冠軍，不時在電影演大美女角色，包括《妖獸都市》、《墮落天使》、《鹿鼎記II神龍教》、《黑馬王子》等。即使2008年結婚後淡出娛圈，李嘉欣依然keep住凍齡美貌，不時上載泳衣照，大騷零贅肉纖瘦身段。

54歲的她在社交網上載與老公許晉亨慶生的合照，留言：「620 謝謝每一位想起我的人。」相中，李嘉欣皮膚白滑冇皺紋，臉上骨膠原滿滿，完全不似年過半百！其實，嘉欣每年都會po生日相，網民大讚她一年比一年後生，認真逆齡生長。

此外，相中李嘉欣坐著，老公亨亨從後半蹲就老婆，右手攬住老婆腰肢；而李嘉欣捉實老公右手，甜笑頭貼頭依偎合照，結婚14年依然有新婚恩愛feel，令人羨慕。亨亨每年必備蛋糕鮮花為老婆慶生，而兩公婆不時在網上放閃，而且好有儀式感，除了不時搵攝影師影靚相外，李嘉欣曾分享自己的電話、Apple Watch及電腦的wallpaper，全都是夫妻不同合照，更要搭正11月23日（結婚紀念日）的11時23分影相慶祝結婚周年，好有心思！











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