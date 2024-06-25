聲夢小花鍾柔美中學畢業！全班考第一、品學兼優！校花級清純笑容冧暈忠粉ERROR保錡

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Yumi在2021年14歲時參加《聲夢傳奇》入行後，一直學業事業兩兼顧，她亦十分叻女，沒有荒廢學業，學業成績一向超班，又曾在陸運會奪獎牌，可說文武雙全。不過Yumi自言並非學霸，十分謙虛。

日前，Yumi上載出席中學畢業禮點滴，留言：「今日，我畢業了﹗向所有支持我的老師和朋友，說聲謝謝你們。我會永遠都記得，這段難忘的中學時光﹗即將開始新的篇章、新的挑戰，加油鍾柔美﹗」相中，僅化淡妝的Yumi穿上畢業袍，手持鮮花的她又靚又清純，實屬校花級！

在畢業禮片段中，Yumi考獲全班第一名，因此上台領取獎狀，認真叻女。原來Yumi已連續兩年考第一，吳若希留言大讚：「好靚女，恭喜」，連「KC」歐瑞偉亦留下emoji恭喜小妹妹。至於早前「移情別戀」菊梓喬的ERROR成員吳保錡亦立即秒回：「恭喜恭喜！」

正等候下月17日DSE放磅的Yumi，除了推出新歌《Crack!》，下月20日又跟After Class隊友姚焯菲（Chantal）及詹天文（Windy）舉行《音樂出沒Let’s play together》演唱會，Yumi說：「除咗我哋三個嘅首本名曲，我哋仲會唱一d大家估唔到我哋會唱嘅歌俾大家聽，而且仲預備咗特別環節，等粉絲可以睇到我哋嘅努力，為我哋感到驕傲。」







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