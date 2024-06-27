《九龍城寨之圍城》四仔張文傑謝票遭影迷鹹豬手！網民力斥：如果係女明星，應該被人拉咗

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電影《九龍城寨之圍城》香港票房已衝破一億，戲中多位演員爆紅，尤其「城寨四少」相當受歡迎，吸納大班女fans。早前伍允龍謝票時曾遭挑機阿叔偷襲，而出名爆肌的「四仔」張文傑日前參與謝票時，竟遭影迷「鹹豬手」，認真無奈！

張文傑在《九龍城寨之圍城》飾演經常蒙面、一臉疤痕的四仔，一身功夫加上man爆肌肉，冧盡唔少影迷。唔少人大讚張文傑外形粗獷大隻，可以做張耀揚接班人，更猶如「行走的費洛蒙」，吸引不少異性粉絲。

上周日（23日），張文傑連走9間戲院馬拉松式謝票，吸引大班粉絲買飛入場，更大排長龍索取簽名。穿上「雞翼袖」大曬粗壯麒麟臂的張文傑，當眾表演踢腿，又簽名又握手，簡直有求必應，非常親民。事後有網民上載當日拍攝的片段，驚覺張文傑慘遭「鹹豬手」！片中，張文傑邊行邊被粉絲重重包圍，有人乘機從後伸出「祿山之爪」，一手揸實張文傑的手臂，更情不自禁「鍊」了老鼠仔幾下。當時張文傑因場面混亂，被太多人包圍，根本冇時間回頭細看，只能逼住向前走。

拍片的網民留言：「返到屋企認認真真睇晒成條片勁shock，可唔可以理智啲追星…有人一嘢揸隻手落張文啲肌肉度係咩事，有冇咁猖狂⋯⋯Btw我仲有個friend俾（被）人扯頭髮。勁無語。」不少人留言力斥出手摸人的粉絲超級離譜：「人地係演員，尊重下人，完全係非禮」、「試吓諗吓如果大佬係女嘅會點？：）」、「如果係女明星，應該被人拉咗，喜歡是可以的，上手摸是不尊重，唔通german出聲咩，以佢嘅style 又唔會已經被人拉左去左差館」、「大癲呢啲已經係非禮」、「可唔可以尊重翻（番）演員」、「性騷擾嘅程度」等等。事後，張文傑應對事件不知情，只在網上開心多謝粉絲送禮。







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