39歲衛詩雅圈外男友求婚送巨型鑽戒！Michelle將榮升人妻超感動︰日後風雨同路，I Do

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39歲的衛詩雅向來都是工作狂，甚少提到自己的感情事，特別是她經營的YouTube Channel搞到有聲有息，加上憑電影《不日成婚2》獲入圍金像獎，事業可謂大豐收。今晚，衛詩雅突然在IG宣布喜訊，原來她跟圈外男友正式訂婚，更大騷巨型鑽戒，相當閃爍，羨煞旁人。

衛詩雅今晚在社交平台公布喜訊，拍拖2年半的圈外男友求婚成功，宣布快將榮升人妻！她分享兩張照片，一張是她驚喜收花，怕醜雙手掩面展示出感動的喜悅，後面有疑似「Ｍarry Me」字樣的吹氣氣球，背景音樂用了Westlife成員Shane Filan為妻子寫的情歌《Beautiful In White》，歌詞描述穿着白色婚紗的新娘，Michelle寫上︰「日後，風雨同路，感恩遇上你，I Do。」另一張是一對男女的手拖手照，相信正是衛詩雅和男友，而女方的女上戴上巨型四方形的鑽戒，相當巨型，目測至少兩卡，認真重手！

據知，衛詩雅的未婚夫是香港私人執業多年的周祉安醫生，開設醫美診所，當時診所開張，衛詩雅都有以主人家身分現身，兩人拍拖2年多，一向對感情事十分低調的衛詩雅多年來都只揀圈外男朋友，一早講明對圈內追求者沒有興趣，原因是自己性格容易呷醋，接受不到另一半拍感情戲。衛詩雅回應本網時表示：「多謝大家嘅祝福，都收到好多朋友嘅祝福，好感恩。男朋友係圈外人，暫時未confirm結婚嘅日子，因為今年都仲有好多工作安排，開始為電影《破地獄》宣傳，希望有多啲時間去計劃同籌備婚禮，有好消息一定會通知大家，多謝。」







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