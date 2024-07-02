鍾慧冰08年成雷曼苦主損失千萬積蓄！患罕見血管炎令半身癱瘓：連骨灰龕都買定

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鍾慧冰陪女兒林靜莉拍ViuTV真人騷《阿女又戀嚟》後，獲邀再夥拍素人媚姨（陳月媚）及保錡主持《Auntie妳好》，節目大受歡迎加開拍足3年，最新一輯《Auntie妳好東南亞玩番轉》再成為網上熱話。她近日接受商台節目《星光背後》訪問，大談自己人生的低潮，更大方稱遇上黃昏戀另一半，非常感恩。

1979年港姐季軍入行的鍾慧冰，選港姐不久已轉戰電影幕後及開設公關公司，96年結婚生女至01年女兒讀小一，她因計算過有足夠積蓄便索性結束公關公司全職湊女，怎料08年金融海嘯一役，她頓變雷曼苦主，半生積蓄化為烏有，她說：「是超過七位數(千萬)，最初唸住靠每月七厘息足夠下半世同阿女生活，是突然間所有積蓄無晒！」冰姐形容08年曾極徬徨，但事件卻促使她決心與前夫離婚，「是重創，但更讓我明白靠自己唔可以再靠男人，佢早已靠唔住！前夫響生女無幾耐已有問題，係有第三者！另外，大家價值觀越來越唔同，佢經常返內地唔返屋企。」冰姐承認最初為了讓女兒有一個完整家庭死忍十多年，「對！拖拉超過十年，最初怕女兒成長不開心，另外，亦希望對方變返好回心轉意。最後雷曼事件，是令我醒覺做人要靠自己。」雷曼與離婚都不曾令鍾慧冰絕望，因為之後她於有線當主持及往內地商演，不愁與女兒的生計，「那次令我明白，錢其實不太重要，因為人如果齋生活，其實不是需要很多錢。」

冰姐指真正讓她跌入人生谷底，反而是2016年間突然患上罕見免疫系統怪病「血管炎」，當時她體內血管遭自身免疫系統攻擊，促使她半身癱瘓行動不便，經類固醇治療不果後，更出現嚴重過敏反應，令她徘徊生死邊緣近兩年，「點解病發？我都唔知，個關我以為過唔到！唔郁得之外，手腳肌肉嚴重萎縮又痛，長期食類固醇，四肢好瘦塊面腫到豬頭咁，係好核突！淨可以同自己講唔好死，因為醫生話去到肝隨時會死，你知唔知，當時我找朋友連骨灰龕都買定！係好辛苦好絕望，唯有不斷鼓勵自己，每日用枴杖睇三個醫生，全港奇醫都睇勻，是撞彩慢慢好啲，但到而家都未完全康復。」

抗病期間，冰姐感激好姊妹林建明、毛舜筠等遠赴她元朗家送暖，她哽咽說：「講起毛姐同大姐明都想喊，係無微不至，大姐明又幫我剪指甲剪腳甲，唔係個個做到，好唔話得；毛舜筠介紹好多名醫畀我，因為佢有過紅斑狼瘡，對免疫系統好有研究，教我好多養生飲食同整麵包，疫情經常送麵包畀我食，呢啲真係姊妹情。」人生有一眾好姊妹及死過翻生，令冰姐常跟自己說幸運比不幸多，「而家每朝都好感恩！首先，雷曼我無晒啲錢，我仍然生活無憂，其次我婚姻唔開心，但我個女鍚我令我好快樂！仲有，有邊個到我呢個年紀，仍有人搵佢拍真人騷周圍去旅行見識？你話我幾幸運？我係好驕傲。」冰姐亦承認她的幸運包括16年患病前認識到一個對她不離不棄、比她年長兩歲的男友，「我差唔多59歲先識到佢，我個病樣得佢肯見我，佢居然響我病中一直支持我，所以我話畀大家知，唔好放棄，我響咁年紀都搵到同行之伴！好開心、好感恩。」

















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