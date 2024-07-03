89歲方太尿道炎引發敗血病！醫院曾拒收、住院感染RSV得肺炎！留院20日後出院

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現年89歲的「方太」方任利莎，曾經在亞視主持《方太生活廣場》教煮餸的環節而大受家庭觀眾歡迎，近年她的細女阿寶為方太開FB專頁，跟網友們互動分享方太的退休生活，雖然快將90歲，但方太仍然相當活躍，跟細女周圍「搵食」或者旅遊。不過早前阿寶透露方太早前不幸因尿道炎入院，更引發敗血症，足足留院20日後出院。

方太細女阿寶早前FB撰寫近3,500字長文，詳述方太入院的經過及領悟。阿寶透露方太留醫20日，5月30日已經出院回家休息，她亦一直陪在身邊。阿寶指她在4月底發現方太頻尿，當時看醫生已經診斷為尿道炎；不過食藥直到第五日，方太出現異常的反應，後來才確診出有敗血症：「尿道炎的細菌對抗生素有抗藥性，因此細菌進了血液，也就是所謂敗血症。方太因此需要注射至少兩週的抗生素。」不過阿寶透露今次求醫的過程中，令她非常焦急，令她亦不吐不快，詳盡提及整個過程。

阿寶在方太服藥的幾天之中，突然有一日驚見媽媽的嚴峻情況，「看見方太在客廳沙發上，她說想去洗手間，但我發現她完全站不起來，好像一個拔了電池的機器。」並扶方太上床休息，之後發現方太肩膀和床邊都有嘔吐物，當時阿寶聯絡附近醫院，對方卻告知：「我這裡已經沒病房，你別過來了。」隨後再聯絡醫生，並到另一家醫院看門診，折騰兩小時後，卻因方太發高燒，只能住私家房，而醫院沒有私家房，要她自行找醫院，：「我們可以幫你叫救護車，我們這裡一般會送到伊利沙伯……」阿寶形容：「那一刻我是有點奔潰，我差點以為自己是在瀏覽旅遊網站預訂酒店！一個人重病，醫院居然不是以醫治為前提？我再聯繫方太的醫生，醫生問我：沙田仁安你去不去？不過也許沒有私家房，又或者私家房好貴……」最後阿寶將方太送往仁安醫院。而方太被診斷出有敗血症，住院期間，更不慎感染呼吸道合胞病毒（RSV），確診肺染，方太咳嗽情況嚴重，幸好經過治療後出院。近日阿寶帶方太覆診，醫生更表示：「我沒想到你可以復原得這麼好。」

阿寶怒斥當初拒收方太的醫院「不道德與不專業」：「出院回家後，我重新整理文件，發現沒收我們入院的醫院，在轉介信上寫方太發燒、尿道炎，但收費單據上面卻多了『敗血症sepsis』這一項。老實說，這是很不道德與不專業的做法。敗血症病人，你還讓她自己去找醫院？轉介信上不寫，因為還沒驗血吧？但如果寫了，是否不會耽誤到進院第二天才確診是敗血症呢？」阿寶表示新分享的照片是跟方太午膳後的合照，精神不錯，她說：「我祝福各位與家人身體健康、平安喜樂。健康無價，能活著是一個恩賜，千萬要珍惜！」

阿寶內文全文如下：

Hello 大家好，我是阿寶。

今天是6月30日，對我來說是一個很值得慶祝的日子，因為一個月前，也就是5月30日，方太出院回家了。

請大家原諒我在事情發生的時候，沒有時間和心情跟大家匯報，因為方太留院的20天，我一直陪在身邊，沒有回過家裡。（是的，母親節那天發帖的時候，我們在醫院，當時是祝福，也是祈福，很感激當天給我們留言的每一位朋友）

今天我決定在這裡跟大家交代一下事情始末，是因為在這件事裡我學到了一些東西，我覺得值得跟各位分享。

四月底的時候，某天早上我發現方太頻頻上廁所，她跟我說是喝多了水吧！但我覺得不尋常，於是觀看了一段時間之後，我們去看了醫生。單憑病徵，醫生已經可斷定是尿道炎，但依然需要抽血和種菌。我們抽完血就回家，翌日醫生說報告出來了，真的是尿道炎，叫我去醫務所拿一個星期的抗生素。其實我和母親相約了哥哥與姪兒，五一假期在日本見面，但醫生說這情況下不好外遊，所以我們無奈取消了機票和酒店，安心在家裡吃藥休息。

藥吃了幾天，我感覺母親有點好轉，至少不再頻頻上廁所。第五天剛睡醒，母親跟我說：「我周身唔自在….」我給醫務所的姑娘打電話，問能否早兩天送小便樣本回去檢查？姑娘告訴我，必須七天後，否則會破壞測試結果。當時，我跟方太都以為她的「周身不自在」是病後還沒完全恢復的狀態，因此也只好多休息，靜心等候第七天的來臨。

到了第七天，也就是5月10日，早餐後我開車將小便樣本送到醫務所，途中也打過兩次電話給方太，回程的時候差不多中午12點，我問方太想不想在外面買點什麼「加餸」？她在電話裡跟我說，什麼都不用了，你快點回來吧。

我大概20分鐘後到家，看見方太在客廳沙發上，她說想去洗手間，但我發現她完全站不起來，好像一個拔了電池的機器。我與傭人半抱半扶的幫她去了洗手間，這時候方太跟我說，不要擔心，你扶我上床我躺一會兒就沒事。

在我們家，誰也不敢逆母親的意思。所以我就扶她上了床，然後我自己去了洗手間。當我一分鐘後從洗手間出來，我發現母親吐了，肩膀和床邊都有嘔吐物，但以她這麼愛乾淨的人，居然還是躺著一動不動！我刻下大驚，馬上打電話告訴我二姐，說我要跟媽媽去醫院。二姐當時正打算去吃中飯，她告訴我，會馬上趕過來。我幫母親換了衣服，取了身分證，然後打電話去就近的醫院，誰知道他們的回覆是：我這裡已經沒病房，你別過來了。

我同時聯繫了母親的醫生，也嘗試了附近另一家醫院，被告知可以去看門診。在門診科折騰了兩小時，結論卻是：病人高燒，只能住私家房，但我們已經沒有私家房，我們可以給你們寫轉介信，你們自己找醫院；不然可以去對面，我們可以幫你叫救護車，我們這裡一般會送到伊莉莎白…..

那一刻我是有點奔潰，我差點以為自己是在瀏覽旅遊網站預訂酒店！一個人重病，醫院居然不是以醫治為前提？我再聯繫方太的醫生，醫生問我：沙田仁安你去不去？不過也許沒有私家房，又或者私家房好貴…

我記得我跟醫生說：有房就去，能治我媽媽就好。就這樣，我們去了仁安。

之後的發展就是：尿道炎的細菌對抗生素有抗藥性，因此細菌進了血液，也就是所謂敗血症。方太因此需要注射至少兩週的抗生素；而在留院一週後，方太證實在醫院感染了呼吸道合胞病毒RSV ，因此得了肺炎。RSV是病毒，無藥可治，必須靠自己的免疫力康復，而且咳嗽得非常厲害。肺炎不能掉以輕心，所以我非常擔心。慶幸我們碰到了很好的醫生，結果方太在留院20天後可以出院。數天前我們回醫生那裡複診，醫生說，我沒想到你可以復原得這麼好….

方太這次生病，我悟出/學會了一些事情，請容我跟大家分享：

1. 我很慶幸方太發病的時候我在身邊，也很慶幸自己當機立斷去了醫院。我事後跟家人和朋友說，我這輩子，也許只做對了這件事。所以，不管你再忙，不管家裡長者多獨立多能幹，請多關心多問候。事實上，近日我聽聞一位認識的長者去世了兩天，才被兒子發現；因為兒子發了信息，兩天都沒看見回覆，所以上門查看，結果發現老人已經在床上去世。唉，雖然現在很多人覺得一個電話打過去很滋擾，應該先發信息，但家人應該不在此列吧？我相信對老人來說，打電話才是他們最習慣和最接受的溝通方式。你再忙，打個電話能花你多少時間？不要做會讓自己內疚和遺憾的事，必須關心家裡長者，我不是說你不能有自己的生活，但長者也是你生命的一部分，對嗎？

2. 做老人家的，也要明白事理。雖然你們人生經驗豐富，但畢竟大部分人都不是醫生，身體不適要馬上說出來，不要以為什麼都是「上床休息一下就沒事」。方太出院前，醫生安慰了我一句：「你已經做得很好，很多人在這情況下，一進醫院就已經是ICU了」我很慶幸方太在整個過程中神智完全清醒，也沒有插過喉管。雖然她在第七天開始鬧彆扭，很多事情都不太合作，但我跟醫生都很開心，醫生甚至說：she is back! 是的，其實對一些老友記來說，發脾氣都是一個維生指數會罵人，精神應該不錯。

3. 醫生說方太這次的病，其中一個原因是喝水不足。方太一向有這個毛病，因為她喜歡喝茶；但醫生昔日早說過，茶鹼會讓身體脫水，所以喝一杯茶，身體會排出一杯半的水。從留院到現在，我都希望方太一天能攝入兩公升左右的水分。光喝水很難，所以我就用煲湯、糖水來輔助。

4. 煲湯方面，我採取了竹絲雞加豬腱，有時候煲沙參玉竹雪梨，有時候煲姬松茸羊肚菌猴頭菇，有時候煲雪耳….用了兩週抗生素，才滅掉血液裡的兩種細菌，抗生素有多兇，大家心裡有數。我不提倡補身，我只是希望讓食量不大的方太，盡可能進食有營養的食物。

5. 方太近年少吃肉，但蛋白質不能少，除了營養奶粉（醫生的建議不錯，嫌味道不好可以在裡面加半茶匙的即溶咖啡粉），有朋友建議吃小海參，所以我也有用海參做糖水，加紅棗、新鮮百合，方太很喜歡。同理，我也給方太吃雪耳、黃耳、新鮮淮山和新鮮百合，都不難消化，而雪耳和黃耳都是優質蛋白。

6. 醫生在閒聊的時候也說，冬蟲草是好東西。其實冬蟲草看起來昂貴，但如果一天吃兩根，比在外面喝杯花式咖啡/珍珠奶茶都便宜。我的做法是泡熱水，一邊讓方太多喝水，一邊讓冬蟲草軟了之後整條吃掉。這事情很容易辦，是增強免疫力最好的方法之一。

7. 留院期間，醫生讓我每天給方太吃希臘酸奶greek yoghurt，他也處方益生菌讓方太吃。回家之後，這習慣我們依然保持。市面上很多不同類型的乳酸菌，大家可以不時轉換，讓身體吸收不同的好處。腸道健康，是身體健康的一道重要防線。

8. 自從方太生病，我就跟母親睡一床，她嫌棄我（因為有兩晚我的貓嘉嘉還要來湊熱鬧一起睡），但我覺得一起睡有個照應，我也更安心。當然，不是每個人都可以與長者睡一床。但如果是同屋住，又擔心長者半夜起床的話，可以去淘寶找一個神器：放在床單下，打開電源，只要長者整個人離開床，警報器就會發聲！我買了一個，剛回家的時候用了三天，方太居然沒罵我，現在已經不需要了，但確實是個偉大發明。

9. 從母親出院開始，我的目標是讓她恢復過去的生活水平，也就是說，我必須讓她回復過去擁有的能力。我可以照顧她，但必須鼓勵她重回正常軌跡。所以上星期我已經安排她去做頭髮，我跟她說，如果您不滿意鏡子裡的自己，您就不會開心。是的，她的開心很重要。身體健康重要，精神健康也非常重要。

10. 出院回家後，我重新整理文件，發現沒收我們入院的醫院，在轉介信上寫方太發燒、尿道炎，但收費單據上面卻多了「敗血症sepsis」這一項。老實說，這是很不道德與不專業的做法。敗血症病人，你還讓她自己去找醫院？轉介信上不寫，因為還沒驗血吧？但如果寫了，是否不會耽誤到進院第二天才確診是敗血症呢？

母親住院20日，我瘦了三公斤，我笑說自己一夜白頭。母親住院期間我寸步不離，固然因為我擔心，但也證明有家人在身邊是必須的，畢竟香港的醫療資源很有壓力，自己盯得緊，總比事後投訴好。不過，我很感謝仁安醫院的醫生、物理治療師、護士和護工，他們都很好，也感謝所有在我母親病重時為我們祈禱的朋友。同時，我也感謝家人對我的信任。更感謝天父聆聽我們的禱告，一直給我力量，並親自治癒了母親

當然，我最感謝的是母親，因為她的努力，我們迎來了更健康的人生。方太一直覺得自己是金剛不壞之身，但這次她終於明白，健康真的是需要維護的。嗯，希望她能記住這個教訓。

照片是今天外出午餐之後拍攝的，方太精神不錯吧？大家不要擔心，我會繼續照顧好母親的

2024年的下半場馬上開始，我祝福各位與家人身體健康、平安喜樂。健康無價，能活著是一個恩賜，千萬要珍惜







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