李龍基間接承認因王青霞介入致婚姻破滅？自爆淨身出門、8層物業已轉贈前妻！寫鼓勵性歌詞給未婚妻：小小苦楚等於激勵

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73歲李龍基未婚妻王青霞（Chris）因虛假文書等五項罪名被判監25個月，現時正在香港服刑中，李龍基繼續如常工作，並宣布將會開演唱會跟歌迷見面。近日，他接受網台《Sun Channel》的「葳言大意」訪問，對於女友入冊當晚即出席葉子楣生日派對，他解釋自己有苦衷，為免拒人於千里，才勉為其難答應出席，但他承認自己的敏感度不足。

李龍基爆Chris在獄中不忘寫信，已經寫超過122封信，而他亦有回信：「我有寫，不過唔係寫太多，通常係寫一啲好鼓勵性嘅歌詞，例如『斜陽裏 氣魄更壯 斜陽落下 心中不必驚慌』，又或者『小小苦楚等於激勵』，老實講，其實諗深一層唔係乜嘢大不了，只不過喺裏面多咗時間去自我去檢討、自我去修正。」李龍基坦言：「我感覺佢愛我多啲，當然我都愛佢啦，呢個我唔否認，因為整件事嘅發生就係因為佢太愛我，若然唔係，佢無需要忍受或接受呢啲痛苦經歷，因為佢想盡辦法要留喺我身邊，變咗做咗好多傻事。」

對於外界有一直傳李龍基名下有八個物業，揚言將全部轉贈予Chris，李龍基否認此事：「其實我係窮光蛋嚟，因為我同前妻離婚，其實覺得對佢唔住，所以我係淨身出門完全畀晒佢，簽字離婚放棄晒啲嘢，係因為Chris，2019年嘅時候。」似乎李龍基間接承認是Chris的介入導致婚姻破滅。

對於不少人質疑兩人年齡差距太多，差距成36年，質疑女方只是為錢「埋身」，李龍基坦言最初都有考量過：「我初初十幾年前識佢時有咁諗過，然後我唔想搞散個家庭，分開咗段時間，後嚟重逢就乾柴烈火重新喺埋一齊。我2018年喺美國重遇Chris，佢係好清楚我畀晒啲物業前妻，只係有少少現金積蓄傍身捱下。」問到會否擔心Chris到一定年紀就會變心，李龍基說：「可以寫包單佢一定唔會變心，因為喺環境之下，唔可以令佢變心，佢喺香港無人無物得我一個，我食硬佢。我就要好努力，因為呢個真係花花世界。」李龍基稱身邊有不少狂蜂浪蝶埋身，凡事沒有絕對：「喺呢個時刻我亦都可以寫包單我唔會變，但老實講，呢個世界冇人可以講係絕對，大吉利是我聽日明天行出去，係唔知有乜嘢事，因為而家呢個世界真係太多變幻，有時候我唔想變，但係忽然間變，變咗去另一個國度，你最好的準備就是最壞的打算。」

李龍基自爆有位堪輿學家對他說︰「佢話：『李龍基你識一個係細啲，再識一個又細啲。』我話唔係呀，我呢個已經細我36年，唔通再嚟一個比我續細48年，唔好啩，所以我真係要盡力克服。」

內容來源：https://www.youtube.com/watch?v=Kn2oYZze0Rg







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