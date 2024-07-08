劉德華演唱會跪地滑行險跌落4米高台！場面超驚險嚇壞歌迷！華仔第二場即道歉

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劉德華2024《今天...is the Day》巡迴演唱會全國首站，在上海梅賽德斯-奔馳文化中心展開序幕！闊別11年，華仔再度於內地舉行個人演唱會，歌迷相當期待，再踏舞台的華仔狀態甚佳，風采依然！不過一向出名賣命演出的華仔一個舞蹈動作，幾乎失足跌落4呎高的架高天橋，令全場歌迷震驚尖叫，第二場演出時，華仔主動為高難度動作向歌迷道歉。

闊別11年，華仔再度於內地舉行個人演唱會，三面舞台，座無虛席，觀眾的熱情將華仔溶化，四度忍不住在台上哽咽起來。現場fans也無分彼此，齊心高呼「劉德華我愛你！」，吶喊聲此起彼落，連華仔也被感動得回大家一句：「我也愛你們！」 在一片呼喚愛的氣氛下，為久違了的華仔個唱揭開序幕。

狀態甚勇的華仔在2個半小時的演出中，獻唱超過30首作品，又唱又跳，絕冇欺場。一曲《今天》為演唱會展開序幕，緊接大家耳熟能詳的《笨小孩》，全場觀眾熱情澎湃，令原本氣温熾熱的上海，隨着現場的氣氛持續升溫，共同見證華仔這場精心籌備的視聽盛宴！演唱會開首，華仔馬上與觀眾大合唱《可不可以》、《情感的禁區》，《天意》、《如果妳是我的傳說》等4首經典歌曲 ，令現場觀眾瞬間已盡情投入演唱會中，氣氛高漲。之後緊接奪目亮相的神獸、飛龍藝術裝置結合，隨着《中國人》一曲盡顯氣勢，帶來視覺驚喜 ，震撼全場。

華仔在獻唱其中四首歌曲《17歲》、《如果有一天》、《仍唱我的歌》和《掌聲響起》期間，4度「淚」了。歡呼聲不絕的fans，熱情得沒一刻停下來，讓他感動得連話也說不出口，只好帶着淚光默默地繼續以歌聲報答大家。對於歌迷的熱情和多年的愛戴，華仔感恩的說：「他們不給我講話！我已經五年沒有開演唱會，今天終於同歌迷見面，心情好興奮，但又好緊張了，很久沒試過這種感覺，一開始大家便跟我一齊大合唱，歌迷一如既往的熱情，大家好錫我，我好幸福，只要你們（fans)願意聽，我就用盡我力量去唱。」

第一場演出上，華仔兩度險發生舞台意外，有不少現場的觀眾拍下驚心動魄的一刻。當他唱《練習》時與女Dancers在舞台機關中央深情演繹一段相愛而又別離的戲份，沒想到當升降台機關正要下降將女舞者送下台，劉德華的右腳幾乎踩空失平衡，幸好劉德華反應快，即時縮腳返回舞台邊繼續演出。隨後，華仔配合歌曲情節在升高的天橋形舞台上，先助跑再跪地向前滑的動作，可能一時太投入太用力，幾乎整個人飛出去，有一半膝蓋騰空在外面，幾乎從4米高台墮地，幸好劉德華及時用手穩住身體，並退回安全位置，專業的他繼續演唱。

事後歌迷都十分擔心劉德華安全，紛紛建議取消高難度的動作：「喜歡他的都知道他拼，但是我們更想要他安全」、「一點保護措施都沒有，要真滑下去都不敢想」、「那個半跪姿真的好危險，不希望藝人受傷啊，這個情節改了吧」等等，華仔感十分抱歉，在昨晚第二場演唱會上，親自向歌迷們交代跟道歉：「對不起，我昨晚做了一個非常危險的動作，我也沒想到那麼滑，我自己的心裡也怕，怕衝、衝、衝， 就沒了，哎吔，所以今天特別要跟大家說抱歉，我的心裡也沒想到，希望大家諒解，可以嗎？我是不小心，對不起，我會好好照顧自己。」







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