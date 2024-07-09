肥媽英國出席孫仔畢業典禮被質疑愛國心！激動反擊網民引錯例：周恩來、毛澤東邊個唔係喺外國讀書？

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肥媽（Maria Cordero）現時已經70歲，兒孫滿堂，早幾年更升級做曾祖母，但不言休，繼續工作，經常周圍登台搵真銀。早前，就百忙中抽空去英國出席孫仔的畢業典禮。不過就有網民質疑，口口聲聲愛國的她，似乎「口裏說不，身體卻很誠實」，兒孫們都在外國讀書生活。

肥媽好生養，家族很大，育有6子女，而且更有19個孫。兒女和孫仔女都分散各地生活，近日她飛往英國，穿上旗袍出席孫仔的畢業禮。對於被質疑只是「口裏愛國」，她回港後立即開直播，除了講化妝心得之外，就用力解釋為何會飛去外國，兼且解釋為何不讓孫仔女在內地升學的理由，似乎十分在意別人誤會。

一邊化妝一邊開直播的肥媽，就解釋道：「佢喺英國畢業，唔通唔去咩。好坦白講，我哋國內好多人喺外國讀書，學者（學）無涯，學人啲嘢返嚟做好嘢，你估我唔想佢入清華（清華大學），入唔到之嘛，你估我唔想佢入北大（北京大學）咩，講真入唔到呀！」

為了表達忠誠，肥媽就自爆為了孫仔女的將來，曾跟家人研究過，會否去到內地讀書發展，她說：「我啲孫已經同我講，佢哋返嚟去北京定係上海好呢？或者喺廣東好？我就話要睇佢哋讀乜嘢，如果讀航天科，而家我哋香港好多學校已經同上面有接軌，畀後生上去學，其實越早上去越好。Sean（肥媽兒子）本來想搬番嚟，佢話廣州有幾間國際學校，係同英國同一個課程，佢喺英國讀，直情想搬返嚟廣州。我問佢點解要去讀（航天科目），佢話而家全世界最犀利嘅航天科技唔喺中國咩，我仲要畀人窒呀!」她今次回來，她要為孫仔女打探，何時去內地升學較好。

然後肥媽還回應網問另一個話題，指她的子孫在外國讀書，覺得她對國家不敬。肥媽就更激動，引用中國以往不少政治人物也曾在外國求學，但就冇熟讀歷史：「你都黐線，我哋國家就係因為去外國讀書，鄧小平、周恩來、毛澤東，邊個唔係喺外國讀書架？學人啲嘢返嚟自己好丫嘛，人哋外國啲人夠嚟學我哋咯。」根據資料，三位政治人物中，只有鄧小平和周恩來曾經在法國勤儉修學，毛澤東則從未出國，而且有不少後人研究，為何年輕時的他沒有去外地升學原因。

肥媽最後還解釋道，怕被質疑，再解釋不讓仔女去一些「友好國家」升學，她並提到：「啲仔女一早出世，我哋幾廿年前，邊鬼個知好唔好，學術界冇話好唔好，總之你學人啲好嘢啦。點知佢哋咁衰啫，我哋而家去讀書唔係交友。」







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