《東張西望》女神梁菁琳平日採訪斯文！近日性感大解放Po寫真、曬超長事業線

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《東張西望》女神越來越多，除了她們外出採訪時緊身衫「吸睛」之外，她們私底下IG分享的靚相都相當性感，令粉絲人數飆升，人氣爆標！以往討論度較低的一位梁菁琳，予人感覺較為文靜斯文，沒想到近日她以「放題式」分享性感靚相，大騷弗爆好身材，令大家相當有驚喜。

梁菁琳（Katerina）曾經參選《2021年度香港小姐競選》，可惜最終12強止步，落選後她放棄獸醫的高薪厚職，選擇加入TVB。梁菁琳由於對談大方得體，所以獲安排到《東張西望》做主持，表現不錯，大多數獲安排較靜態的街訪及採訪工作，日前一集訪問郭秀雲在天水圍天秀站救走貓頭鷹的事件，梁菁琳穿上白色貼身上衣採訪，跟郭秀雲暫批住的貓頭鷹有不少互動，本身是獸醫的她面對住咁大隻貓頭鷹，完全沒有難度亦沒有半點怯場，非常稱職！

梁菁琳現年29歲，相當有學識的她在IG分享的大部分都是文青類的靚相，不過偶然都會「派福利」，近日連日來她來一轉「大解放」，以三套靚衫大拍性感寫真，雖然低胸露出長長的「事業線」，但又不失高貴大方，其中一條裙胸前開窿帶出若隱若現的感覺，相當鬼馬，每張靚相都配上一句人生金句，展現一種知性美。







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