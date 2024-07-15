鄭秀文演唱會許志安彈鋼琴伴奏！夫妻合唱《世紀末煙花》冧爆令全場觀眾哄動

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鄭秀文（Sammi）去年5月因不幸確診COVID引發哮喘，導致失聲兼身體嚴重不適，最終忍痛宣布演唱會延期。隨後半年時間，Sammi選擇「停工」養病，幾乎絕跡社交平台，令粉絲們都相當擔心，幸好近年來她都重拾昔日的步伐，在社交平台分享自己的健身、練歌等等進度，希望以最佳狀態示人。12日起展開合共13場紅館演唱會，歌迷等足足一年，實在引頸以待。

Sammi去年選擇「停工」養病，幾乎絕跡社交平台，令粉絲們都相當擔心，幸好近年來她都重拾昔日步伐，在社交平台分享自己的健身、練歌等等進度，希望以最佳狀態示人。合共13場《You & Mi鄭秀文世界巡迴演唱會》今晚在紅館正式開鑼，Sammi獲老闆林建岳、好友鍾楚紅、甘比、蘇永康、釗峰、許鞍華、劉天蘭、潘嘉德等捧場，全場爆滿。

Sammi以一身女戰士造型，在巨型的裝甲機械人上面型爆登場，以《朝聖》及《發熱發亮》兩首快歌揭開序幕，加上煙花及爆破效果，氣氛相當高漲。隨後，Sammi親切向現場觀眾打招呼，並示意叫大家高聲歡呼。Sammi表示：「你哋好，畀啲聲嚟聽吓先，你哋真係要好大聲，因為我兩隻耳仔都塞住咗！多謝你哋365日嘅等待，多謝你哋嘅包容，揸住張飛呆等一年。你哋做咗好聰明嘅選擇，冇退到飛，唔退飛就代表可以睇到一個好精彩嘅演唱會。」Sammi隨後變身成黑金兩色的黑魔后，不過由於高踭鞋的關係不方便郁動，她原地獻唱《我們的主題曲》，她形容等待今次演唱會的心情就好似待嫁新娘一樣，視觀眾為她的新郎。

演唱會期間，Sammi與歌迷分享人生喜與悲，感激大家一直以來的支持，令她終於去年獲得金像獎影后殊榮，期間一度激動落淚。Sammi表示：「入圍十次，由充滿蛋白質嘅小女孩，到而家中年婦人，要做媽媽嘅角色，其實演媽媽我冇負擔好坦然，呢個係人成長必然階段，誠實面對年華老去。幾年前我亦進入婚姻，組織自己一個家庭，唔再係電影入面夢幻少女，有個真實嘅家庭喺我人生入面，其實收工我都係一個普通人。上年COVID將我演唱會成盤計劃打散晒，而且佢比我想像中恢復得慢，最終休息咗七個月，直至今日再做返呢個演唱會，我覺得凡事都有上天旨意，今次演唱會讓我交出更好嘅自己！上天都有佢最好嘅安排，笑又時，喊又時，近年有少少末世感受，大環境改變、整個世界都動盪不安、特別係天氣氣候，令我哋要好好學習同珍惜，活在當下，人同事最重要係珍惜。」隨後，Sammi獻唱老公許志安的《世紀末煙花》，許志安突然現身先彈鋼琴伴奏，觀眾起初仍未知安仔表演，直到歌曲中段他突然獻聲，與Sammi世紀合唱！雖然兩公婆相隔大半個台咁遠，但Sammi一臉冧爆甜絲絲，全場觀眾哄動，成為全晚高潮！

開騷前，Sammi跟隨傳統在紅館後台參與祈求順利的儀式，染上淺啡色頭髮的她紮起馬尾，戴住紅色口罩，穿上簡單的運動裝，不過未知是否天氣太熱，她都一度拉開外套的拉鍵騷出小背心透涼，又跟現場圍觀的粉絲們揮手打招呼。本身是基督徒的她未有上香，但就在儀式旁邊閉上雙眼默禱，祈求演出順利，最後見到乳豬皮，她都忍不住口食一啖，過一過口癮，非常可愛。











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