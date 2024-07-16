東張西望 | 港媽托女兒櫃員機入錢3萬變3千？不滿銀行回覆報《東張》！李旻芳實測揭入數紙有異樣？網民一面倒認為咁

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《東張西望》過往接收不少投訴個案，市民遇到不公不快的事，都會搵節目幫手。前晚節目採訪陳女士的個案，陳女士早前去旅行，吩咐女兒將3萬元現金入落信用卡戶口，女兒透過櫃員機入3萬元，共60張500元紙幣，但陳女士翻查記錄只顯示交易只有3千元！

受訪陳女士發現存款金額有嚴重落差，令她損失27000元，於是翌日到銀行分行查詢，銀行要求她出示入數紙正本，不過女兒完成存款後已在沙田站棄置正本入數紙。女兒稱確實將3萬元存入銀行，就算沒有正本，銀行都可以翻查cctv，但銀行指cctv屬內部記錄，陳女士沒有資格翻查，而銀行翻查櫃員機和現場的cctv，回覆陳女士指櫃員機的確收到3千元，並不符合存入3萬元的證據。陳女士說：「警員話唔涉及刑事，所以佢哋冇得睇cctv，我就覺得咁樣好冇保障囉！你話你睇咗cctv，點保障我冇得睇cctv？」陳女士大感無奈，因今次金錢損失而失眠。

由於陳女士不滿銀行的回覆，於是報《東張》，李旻芳於是獲安排到同一部櫃員機嘗試存款，最終多番嘗試發現ATM機都不能夠一次過辨識出30張500元鈔票，她們成功存入28張，即29000元。李旻芳完成交易後，在櫃員機領取收據，發現一個小異樣。存款金額和總數的小數點位置是整齊排列，跟陳女士囡囡拍下的收據有所不同，就算經過多番嘗試，結果都一樣。銀行回覆《東張》時其中一句提到「懷疑有虛假文書之可能性，故已報警備案。」，故李旻芳再次追問陳女士的女兒，對方繼續堅稱存入的是3萬元現金，亦沒有在入數紙做過任何「手腳」，沒有任何欺騙行為，希望警方查出真相。

由於陳女士的女兒在「入數紙」一事已經向媽媽講過大話，聲稱入數錢放在媽媽的iPad上，但其實一早入完錢就掉咗。網友認為陳女士的女兒根本不可信，YouTube紛紛留言一面倒認為陳女士被女兒呃！「件事搞到咁高調，快啲拉個女去坐監」、「老母都呃，仲要搞到老母被大家恥笑」、「佢話媽媽平時都有拎收據嘅習慣，但係佢竟然掉咗」、「阿媽諗住報東張可以攞番2萬7，點知原來係個女呃佢，真係慘！」、「呢個女好有可疑！古古惑惑！明知條數出問題！竟然掉咗收據！唔合理」、「不是提款機想要妳的錢，是有心人想呃妳，親生女不如近身錢」等等。







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