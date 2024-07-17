43歲龍婷傳秘撻65歲已婚演唱會製作人丘亞葵？Megabox睇戲、拍屁股兼車廂激吻？

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《中年好聲音》龍婷參賽前已經獲得不少街坊支持，加入TVB後，龍婷的發展都算不錯，有不少演出機會。現年43歲的龍婷感情生活一直成謎，曾經傳出她在內地已婚、離過婚甚至有女兒，不過一直都未有承認此事。入行一年多時間，龍婷桃花運殺到，有傳媒偷拍到龍婷跟演唱會主辦商丘亞葵約會，兩人拍屁股又車廂熱吻，相當激情。

龍婷被雜誌拍到她跟現時約65歲的丘亞葵約會，當日龍婷完成尖沙咀活動後，龍婷隨即上丘亞葵的座駕，儼如女主人一樣，後來兩人開車到九龍灣Megabox食車仔麵兼入戲院睇《九龍城寨之圍城》拍拖，睇完戲之後，雖然龍婷要返TVB工作，但丘亞葵都樂做「柴可夫」車出車入，兩人更偷時間在日出康城食米線，由於所到之處並不算鬧市，兩人都放下戒心，趁附近冇人就撓手，龍婷更出手拍丘亞葵的屁股，狀甚恩愛，上車之後兩人情到濃時，龍婷自自然然搭住對方熱情送吻，認真甜蜜。

丘亞葵開設的新娛國際公司專責舉辦演唱會等大型娛樂活動，去年9月22至23日投資舉辦兩場《情牽煇黃經典演唱會》，當時龍婷都是表演單位之一，未知是否兩人在當時互生情愫而「撻著」，龍婷過往在訪問中透露，擇偶條件是希望對方才華、成熟同經驗多，最緊要有人畀到意見佢，相信丘亞葵都好符合她的Dream Man條件。據知，丘亞葵本身有太太，但未知近期關係如何。本網分別致電龍婷和丘亞葵求證兩人關係，不過截稿前兩人未有回應。







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