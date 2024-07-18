陳蕾古淖文率《亞洲星光大道》星光一班Re-U！當年第1名羅力威激罕現身！連評判肥媽、主持曾寶儀林曉峰都有出現

加入最愛專欄 收藏文章

亞視選秀節目《亞洲星光大道》第一輯2009年7月19日首播，至今已經15年。當年「星光一班」陳蕾、羅力威、古淖文、譚杏藍等，與當年評判主持、主持原班人馬Re-U，回憶返晒嚟！尤其當年冠軍羅力威久未現身幕前，唔少網民都期待他參加《中年好聲音3》復出！

「星光一班」參賽者多年來一向感情好好，不時聚會，早前陳蕾開首次紅館演唱會，一眾當年戰友亦拉大隊捧場！16日，原來《星光大道》齊齊Re-U，除了冠軍羅力威、第三名蔡梓銘、第四名陳蕾、第五名古淖文、第七名李昊嘉，以及參賽者小花譚杏藍、「班長」李明憲、何詠深、安俊豪及戴鎧霖（JD）等，聯同評判肥媽、張佳添、周國豐及Walter Ma、主持曾寶儀及林曉峰，以及監製、幕後人員等等慶祝節目播映15周年。

當晚肥媽炮製晚餐招待眾人，周國豐及張佳添洗版式狂Po聚會合照，相中，甚少公開露面的「冠軍王」羅力威零set頭，戴眼鏡勁causal現身，造型有宅男感覺；而當年有「中大歌神」之稱的蔡梓銘現為中醫師，一身恤衫西褲相當穩重；至於當年以15歲之齡參賽的「海豚音女孩」何詠深，現在已是一名作家。周國豐留言：「仲記得呢個節目嘛？#亞洲星光大道，當年係2009年7月19 喺亞洲電視首播，仲有幾日，輾轉15年啦。估你唔到，喺今日2024年7月16，我哋⋯再重聚。辛苦晒肥媽好好味呀！」

不少觀眾留言，表示當年集集追節目，亦遺憾亞軍「道路收費員」亢帥克未冇現身。同時網民對當年紅極一時的羅力威出現好驚喜，紛紛提議他：「羅力威唱歌好聽，你叫佢參加中三（中年好聲音3）啦」、「記得，羅力威係冠軍，佢會吾會考慮參加中3呀」，亦有人問羅力威何時出新歌，周國豐代答：「聽講，就快！」

至於「星光混血兒」古淖文今日撰文，想起《星光大道》的時光：「15年了，回想2009年的夏天，我來到香港參加《亞洲星光大道》這個歌唱比賽，從此，開始了我的音樂道路。當中的過程最開心莫過於認識到一班很有愛的前輩們，同一班志同道合的同學仔，感恩認識你們，感謝你們在我生命中出現，希望日後我們多多相聚，開心地繼續想當年！我愛你們再次感謝亞媽的愛心晚餐」







【你點睇】9歲泳手一度被拒參賽，議員指泳總執委會長兼任上訴委會長欠公正► 立即投票