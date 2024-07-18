最美港姐李嘉欣疑似P圖出事！左手手臂冇咗一截、出現重影？右手青筋盡現煞風景

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上月剛好54歲生日的李嘉欣，保養得宜，仍然被封為「最美港姐」。在她的社交平台上，經常見到明艷照人的靚相，有高貴大方、輕盈悠閒便服、間中甚至會派福利有泳照。不過，日前她分享一張照片，卻多重出事。

近日，李嘉欣趁假期，就貼一張自己的便服裝照片，隨意地坐在餐廳內拍照。她穿上黃色長裙，身旁放有一個綠色手袋，一貫以往美態盡現，臉上一點歲月痕跡都沒有，有好多網民留言讚她美麗。

不過，有眼利網民，就發現化了淡妝的李嘉欣，甚至頸紋也特別少，可惜白滑纖瘦的雙手出事。放在小桌上的右手，手掌位置出現嚴重的青筋。而且左手輕搭著小手袋，卻出現重影，似多了一隻不完整的手臂，而手臂以外，手袋上的長鏈飾物，則沒有了一截，懸浮在半空，十分科幻，疑似P圖出事。

以往女藝人為了相片出來效果更佳，都會為照片加工，刻意微調P圖，但有時不自覺重手出現失誤。當中楊千嬅經常被取笑P圖過火，除了自拍照出現像油畫一樣的效果之外，去日本旅行的時候，懷疑過度P圖，把身體變得修長，而令身後的大部分大廈扭曲變晒形，網民留言取笑：「快走!危樓!」

宮雪花可算是「修圖」始祖，是首批會用修圖程式改圖的女藝人。她多年前在馬場拍照，打扮高貴的她，輕倚欄杆影相，但欄杆明顯彎曲，離奇地她自己卻不發現，仍然分享給大眾觀賞。至於去內地發展多年的薛凱琪，同樣經常被批評P圖到走火入魔，臉形改變、又雙唇變厚，直情變了另一個人，最誇張有人一度誤會她曾整容。

人妻謝安琪曾經現身《第40屆香港電影金像獎》頒獎典禮，她身穿一襲黑色透視長裙，事後一張靚相似乎修圖過度。相中她與「最佳男配角」馮皓揚合照，有眼利網民見到她身後的牆磚變形，並在討論區出post：「點解女明星咁鍾意P？尷尬...謝安琪唔係第一次。推完個屁股有離奇凹凸位，磚明明係直線都變歪。」

至於，朱晨麗亦喜歡用濾鏡拍照及修圖，有幾次都畀網民發現失手。她有次在牆前擺拍，除了身材有些奇怪之外，手袋鍊亦變晒形，背景的牆紋扭曲，與網民一同進入翹曲空間。







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