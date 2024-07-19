丘梓謙《反黑英雄》走甩「葱頭」味道！劇中被毆、跌落樓超好身手

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劇集《反黑英雄》近日將焦點放在年輕古惑仔的身上，阿占（丘梓謙飾）雖然是警二代，不過就成為黑社會，更因被誤會殺害頭目蕃茄，引起黑幫和警方雙方的圍捕。前晚一集，丘梓謙大顯身手，面對大量的動作戲，被毆、跌落樓、喪跑等等，畫面精彩之餘，不少觀眾都讚丘梓謙今次成功走甩「蔥頭」味道，令大家耳目一新。

丘梓謙加入TVB多年，由於外表俊朗而且「童顏」，經常獲安排演出學生或者韓星的角色，近年在《愛回家之開心速遞》飾演蔥頭一角大為「入屋」，但丘梓謙未有因而停步，在不同的劇集都有「破格」的演出，在《廉政狙擊》和《破毒強人》都有不少的發揮。直至今次《反黑英雄》，他飾演英勇殉職警察樹哥的兒子，由於成長被忽略而誤入歧途，令幾位當差的叔叔都相當頭痛。前晚一集，丘梓謙要應付黑白兩道的追殺，先跟陳山聰一齊由天台墮樓，後來入火鍋店被古惑仔追斬，在廚房連番激鬥之後，再在後巷遇上Madam朱晨麗，最終一番拳腳對打之後被捕，畫面相當精彩。

對於今次有不少動作戲，平日斯斯文文的丘梓謙接受本網訪問時表示：「今次拍《反黑英雄》拍咁多動作戲同打戲，真係多得之前拍《爆裂點》電影，因為當時林超賢導演事前有叫我練氣同練拳，所以跑街同被打都有一定經驗。拍《反黑》前我都有問過佳導使唔使操大隻少少，佢話唔想要我大隻，反而要靈活，因為劇入面阿占係『口靚』仔，著重敏捷度多啲，大隻反而可能影響唔夠快。」

丘梓謙表示火鍋店的一場戲是全劇打得「最甘」的一場，他說：「同我對打嘅全部都係內地武術拍導，佢哋個個都好有經驗，而且就住我點樣去打，教我借位之餘，仲叫我放心去真打佢哋！拍攝呢場係由朝早6點拍到下晝2點，拍完仲要趕返香港返公司排台慶。最慘係拍呢場之前一日，我拍另一場戲整親隻左手，連遞高隻手都有困難，導演好好知我整親，都盡量安排我唔會做咁多左手動作，拍完之後，我直情換唔到衫，因為隻左手舉唔起，個骹位好痛，要服裝同事幫我除衫。」他透露往後還有跟張振朗一齊到拳館學拳的場面，令學過少少拳擊的他都大派用場。

對於觀眾留言讚今次角色成功「甩」蔥頭的油脂粉嫩味道，丘梓謙表示：「我都有睇評語，作為演員梗係想畀觀眾睇到我多元化，唔好一味走出嚟就係好華麗、好靚仔嘅乖乖仔咁。好多人都認定蔥頭好乖，唔打交、唔講粗口，所以今次畀大家睇到原來我都有惡嘅一面，經理人話原來我都有發脾氣嘅。」身在佛山的他表示現時正忙於拍攝《刑偵12》，跟蔥頭和今次阿占的角色大為不同，屬一個恐怖人物，希望大家多多期待。











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