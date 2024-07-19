楊千嬅遊希臘怕曬黑包到實！老公丁子高曬黑同黃德斌撞樣？應采兒背心短裙特別搶眼

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楊千嬅之前的旅行照多次出事，被指P圖過度，之前去日本Shibuya sky玩，原本一張靚相，但相中的樓房變晒型；而且有人覺得她平時的自拍照，竟然有由畫效果。近日，她跟老公丁子高遊希臘，充滿陽光與海灘的地方，也不敢太過重手，兩公婆都現真狀態。

兩公婆都不時一起去旅行，今次去希臘，還遊覽周邊的小島。近日就去到充滿浪漫又熱情的Mykonos（米克諾斯島），在二人的IG上，各自都分享了不少靚相，其中一輯，老夫老妻有如拍拖情侶一樣甜蜜互望，在沙灘拖手漫步。

連日來楊千嬅都有貼相，還有感而發，她出帖文曾寫道，「29 年飄過，原來過得很快樂，那些曾實在華麗地邂逅，在過山車裏上天落地，經歷就當福氣，從頭細數命運由甚麼鑄成？心境每秒在注釋生命，只需相信生命，會有被慶祝事情。」

老公丁子高同樣表示要享受假期，「一年一度的悠長假期，勁浪漫超溫馨。」他們心情暢快，打扮都融入當地般優閒，他們一身打扮就刻意變得隨意和飄逸，楊千嬅穿上一字膊的大花長裙，而丁子高穿了大花紋的夏老威恤衫配短褲。

平時遊客去到希臘都會大解放，不過楊千嬅連日來分享照片，都打扮密實。而連日來曬過後，楊千嬅和丁子高都膚色都曬黑不少，丁子高曬得一身膚色似足當地民工，加上較長的頭髮，外貌都突然老了不少，跟黃德斌撞樣。

他們其實在這個行程中，跟陳小春和太太應采兒相遇一起去玩，應采兒一身夏天氣色，背心短裙，站在楊千嬅側邊特別搶眼。另外，富商曾文豪的女兒曾昭亮玩得最投入，穿上三點式泳衣露出火辣辣身材。







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