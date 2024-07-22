桂神黃興桂揭父親為「三狼案」富商死者！不滿改編電影1件事公開事件真相︰爸爸已經慘死仲要冤屈咗

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有「桂神」之稱的著名足球評述員黃興桂廣受球迷認識，特別是他洪亮的聲線加上專業的足球知識，吸納到不少粉絲。快將滿80歲的黃興桂近日接受「環星娛樂」的YouTube Channel「藝文館」節目的訪問，原來黃興桂的背景相當特殊，爸爸是曾轟動香港的「三狼案」被綁架後撕票的死者，黃興桂坦言由於「三狼案」相當具話題性，先後幾次被改編為電影情節，但他坦言部分故事將事實扭曲，他希望公開講一次以還爸爸的清白。

桂神的爸爸黃應求是60年代的富商，當時被公司其中一名員工聯同朋友一齊策劃綁架案，由於三名匪徒戴住狼人的面具，所以被形容為「三狼案」。當時三狼未收到贖金就已經將黃應求撕票，將黃的其中一隻耳朵割下寄到黃家，將他的屍體更棄置在近郊位置，最終一年多後，匪徒再策動一次綁架，將桂神的爺爺黃錫彬擄走再綁架要求200萬贖金，幸好爺爺機智未知驚動警方，講價要求先減一半贖金，獲釋放後會將另一半奉上，只希望把命保住，最終桂神爺爺才成功逃脫。「三狼案」最終因三人內鬨，在小巴上爭執，車上有一名休班交通警察在場，最終全部被捕，三人被控以謀殺、傷害他人身體、綁架及非法禁錮等罪名（蛇仔明兼任控方證人以防止三狼逍遙法外），3月14日，香港高等法院及英國樞密院司法委員會駁回3人上訴，三狼被判繯首死刑直到氣絕身亡，而「蛇仔明」舉報三狼案有功，僅被判處15年有期徒刑。

桂神表示隨後有兩、三套電影和電視劇都以「三狼案」為主題，但故事卻將受害人的背景扭曲，反而歌頌匪徒，令他跟百歲的媽媽都耿耿於懷，他說：「兩三套戲都係歪曲咗，爸爸已經慘死仲要冤屈咗。今次有機會令大家知道，我爸爸根本係一個君子嚟，講說話從來唔會恃勢凌人，但拍戲為要傳奇效果，就將事實歪曲咗，做到好似犯案就係好人，因為環境迫佢犯案，我爸爸就好似抵死咁，因為佢有錢，花天酒地被綁架係抵嘅...但今次有機會可以講出事實。」

桂神的人生大起大跌，1982年由於他接到世界盃旁述的工作，所以未能陪太太飛美國，沒想到結婚5年的太太在美國因撞機而死於空難，他坦言那一年是人生最沉鬱的一年。

內容來源：https://www.youtube.com/watch?v=u59ndJxk_F8&t=1823s







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