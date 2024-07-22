張致恒終於自食其力去地盤開工！放下明星包袱與工友有說有笑！網民獻計4步搵多啲

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張致恒（Steven）過往經常被太太雯雯鬧爆冇搵錢養家，雖然Steven過往做過食肆員工、情趣用品sales等，但無一份工做得長。上月雯雯控訴一家欠租被逼遷後，似乎Steven真的生性了，近日更被野生捕獲在地盤開工！

雯雯過往經常發文鬧老公，力數Steven又廢又懶，而Steven又的確不爭氣，過往多次上載QR code叫網民捐款，兩公婆因而被封為「網絡乞衣」。尤其Steven好友吳浩康去年自食其力做地盤工人，外間難免將二人比較，當時雯雯更狂呻指Steven「為咗瞓覺自己唔去讀個平安卡」。

不過，近來Steven終於發奮，繼早前應邀返內地登台搵錢後，5月時又成功考獲平安卡（建築業工人安全訓練證明），當時他在網上出story「搵工」：「終於有啦！有冇地盤即pay介紹。」近日他正式在地盤開工，與吳浩康成為行家。有網民在小紅書上載照片，相中的環境是地盤工地，似乎相片工友拍攝，Steven戴上黃色安全帽，身形依舊大大份，他與男女工友有說有笑，已放下明星「包袱」，該網民留言道：「努力工作吧。希望能堅持。」

有網民留言為Steven打氣，指他腳踏實地令人安慰，亦有網民主動獻計，希望他賺更多錢：「註冊內地抖音，每天記錄自己在工地打工，回家帶娃的日常，宣傳下正能量，再賣賣慘，然後開直播，一開始不要帶貨也禁止打賞，唱唱老歌賣賣情懷，和內地網友互動一下，等流量上來了再開始帶貨，這麼簡單的套路還要人教嗎？」







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