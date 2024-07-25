猜猜我是誰回顧劉鑾雄前妻！寶詠琴曾登香港女富豪榜no.2！高調認愛與洪朝豐譜姊弟戀！遺產逾咁多億？

加入最愛專欄 收藏文章

方東昇及黃曉瑩攜手炮製的無綫首個跨平台新聞通識遊戲《猜猜我是誰》，回顧了以往香港不少風雲人物。昨晚（23日）一集播出，是曾經在香港女富豪榜排名第二、亦是富商劉鑾雄的前妻寶詠琴。寶詠琴生前在工作上和私人生活上，都成為全城的熱話。

寶詠琴（Teresa）在加拿大留學期間，認識了前夫劉鑾雄，二人1977年結婚，婚後育有一子劉鳴偉和一女劉秀融。節目中，介紹這位女強人的上半生，當年與劉鑾雄攜手打併做做生意，創立愛美高集團。涉及金融界、地產界，而且好多拍賣會都會一齊出席，她曾經在香港女富豪榜排第二，僅次於龔如心。

1989年，當時王儲查理斯訪港，為東區海底隧道揭幕，當時35歲的寶詠琴，擔任董事的公司有份投資東隧部分項目，所以她有份出席揭幕禮。而且她亦是東華三院史上首位女主席，當時新上任的她，面對員工反對院方修改退休金制度，削減權益，持續抗爭大半年，又去港督府請願，她最後答應跟員工談判，最後都得以解決問題，受訪問被問是否接了爛攤子，她有信心地謂：「唔係，我係有備而戰，唔係東華三院想推卸責任，而是能力所在，我唔會放棄幫佢哋爭取。」

2002年寶詠琴患上腎衰竭，2003年4月不敵病魔逝世，終年49歲。她留下的資產都甚為驚人，當年有傳媒為她計算，她在港約有16個單位和8個車位，物業於2005年初賣晒，約有9600萬；她同是在北京、美加和歐洲有物業；生前寶詠琴約有300件珍藏珠寶，估值數億，連同股票和其他海外資產，被估算約有10億遺產。

同時，寶詠琴的私生活，亦是城中的熱話。1998年，她在新城電台接受DJ洪朝豐訪問而結緣，二人年紀相隔6年，後來高調認愛譜姊弟戀。「洪寶戀」轟動全城，他們經常出雙入對放閃，不介意傳媒追訪。洪潮豐後來由公屋搬入寶詠琴位於馬己仙峽道的豪宅。

1999年洪朝豐被影到跟男性友人在大連出入酒店後，寶詠琴承認二人已分手反目，男向女追討包括性服務費合共100萬，更大爆二人性事。峰迴路轉2000年復合，寶詠琴指指洪朝豐患兩極性情緒錯亂，故體諒對方異行，但復合不足半年再分手。







【你點睇】拜登宣布競逐連任，若民主黨讓賀錦麗代替參選會否有效爭取選票？► 立即投票