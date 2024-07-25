秦煌住護老院有人照顧成功減30磅！陳煒安排按摩師上門按腳消腫︰最重要幫到秦煌叔

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秦煌今年3月再次跌倒，今次是他至少第三次跌倒受傷。2008年7月秦煌於長洲消遣後乘船歸家，因飲醉酒「斷片」而不慎跌倒墮海，2020年秦煌於電視城為劇集宣傳時不適跌倒，右邊膊頭骨裂。今年3月他在獨住的酒店不慎跌倒站不起來，致電好友幫忙，最終好友代其致電救護車送院。事隔4個月，秦煌向傳媒報喜稱減磅成功，重拾健康。

現年76歲的秦煌出院後獲安排入住護老院，現時起居飲食都有人照顧，他更向傳媒報喜，他努力減磅，每餐食量減少，只食餸同飲湯，成功由250磅減至220磅，感覺整個人都輕鬆不少，他希望重拾健康後，可以繼續接工作拍戲。他表示前陣子在青衣酒店住宿期間，感激林偉經常探望，陪他食下午茶之餘，又為他做「跑腿」添置日用品，現時入住護老院，沒想到同樣獲得圈中人的有愛相助，他表示由於腎功能影響，雙腳一直又紅又腫，甚至連拖鞋都穿不到，幸得到陳煒早前探卦後，主動為他安排一位按摩師上門定期為他按腳消腫。

原來陳煒跟秦煌結緣是2012年播出的《法網狙擊》，不過當時沒有對手戲，直至後來的《神槍狙擊》中，秦煌飾演她的爸爸，兩父女感情要好。陳煒受訪時表示早前跟馬海倫一齊去護老院探望秦煌，見到他精神不錯，不過雙腳腫脹得很厲害，於是安排按摩師上門，她稱只是小事，最重要幫到秦煌叔。

秦煌與同分居多年太太莫佩雯育有4個仔女，不過他坦言戲中的仔女比真實仔女還要關心他，之前跌倒受傷，《踩過界》劇中的女兒蔡思貝都不時會致電問候他的情況，而陳煒亦出錢出力照顧他，令他大受感動。







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