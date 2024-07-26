苗僑偉大女曬三點式泳衣超火辣！拒選港姐留加國做恐怖片女主角

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苗僑偉（三哥）雖然年屆66歲，不過保養得宜，而家仍然行出嚟有型有款。三哥跟戚美珍婚後育有一對子女，分別是現年33歲的苗彤及30歲的苗俊，兩姊弟都遺傳到父母的優良基因，高大長腿兼靚樣，實在令人人稱羨。苗彤近日大方分享夏日近照，穿上極少布比堅尼泳衣，向後翻身入水，相當火辣。

苗彤的名字相信大家不會陌生，事關多年前已經有不少傳聞指她將會參選「香港小姐」，後來苗彤向爸爸表達沒有興趣，選美一事不了了之，反而安排苗彤成為「香港小姐」的隨團攝影師。隨後，苗彤選擇留在加拿大發展，承繼父母的衣缽成為演員，先後接拍不少的電視劇和電影，最近一部是去年年底的《New Diamond Restaurant》，以加拿大一家中菜館為背景的恐怖驚慄作品，苗彤擔任女主角之餘更是「Associate Producers」（聯合製片人），相當厲害。

苗彤近日分享多張比堅尼泳衣照，身材弗爆而且自信滿滿，見她穿上極少布的三點式在岸邊一個後空翻落水，大膽又搞笑！其實過往苗彤都對自己身材相當滿意，不時分享她的性感靚相。

至於苗俊則在溫哥華一家公司任職設計師的工作，同爸爸一樣身形弗爆，昔日更擔任過品牌的內褲廣告模特兒。苗俊養有一隻狗狗，改名叫「苗煇」，不少老友留言指苗俊同苗煇生得似樣，到底係褒定貶？







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