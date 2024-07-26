男友阿Mo李啟言復健2年有大進展！So Ching IG展笑顏曬三點式泳照

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前COLLAR成員的So Ching（蘇芷晴），於男友李啟言（阿Mo）在MIRROR演唱會，被大型屏幕壓至重傷後，2年來一直都對男友不離不棄，十分有情義。眼見阿Mo情況一日比一日好轉，她心情都開始放鬆。她在IG分享的圖片見到，笑容越來越多，而且近日趁著炎夏去沙灘暢泳消暑，而且罕有曬泳裝。

自從2022年李啟言在MIRROR的演唱會上，遇上不幸事故，至今仍然要留院接受治療，從他的父親每星期發出的代禱信中見到，他的情況不斷有改善，令家人和女友So Ching心情都開始較以往放鬆。最近一次的代禱信中，李父提及李啟言的近況，「經過了四星期的神經配對(現在仍進行中)，基本生活所需的肌肉活動，都在配對的過程中漸有反應，只是還不夠力量，也需要大腦慢慢掌握怎樣控制。眼看原本手和腳在過去這一大段的日子都是不能動，現在卻是開始看似有主動的動作反應！每個認識並看到現在的阿Mo的人，都產生異常感動。」

So Ching 由事故發生後，一直落力照顧李啟言，離團後曾暗示跟隊友的價值觀不相似。而今年3月她曾接受訪問，就談及如何走出男友重傷的陰霾，她表示時間會沖淡一切。經過2年來的消磨，So Ching的心情從她在IG的分享可以見到。

So Ching 現時專注教跳舞，間中會放假，曾跟朋友去韓國旅行，久遺的笑容重現。而近來她曾自言肥了一點還積極減肥，不過見到她於IG上，分享了最新的泳裝，其中一張她高舉相機自拍，展示弗到漏的身材。她開心地寫道，「thank you lord for the nice weather, good quality timeand great friends what a beautiful day! （感謝上帝賜給我們美好的天氣、美好的時光和偉大的朋友們多麼美好的一天）」

So Ching十分喜歡水上活動，之前又去過沙灘玩直立板，今次跟朋友去曬太陽，熱辣辣天氣下，還跟朋友一起食西瓜降溫。好多網民留言都讚，曬得一臉紅卜卜的So Ching 好靚、身材好。不少Fans亦都留言表示掛念So Ching，還有人叮囑，「你太瘦啦! 要食返多啲嘢吖。」







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