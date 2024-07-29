Anson Lo宣傳新歌《Hey Hey OK》認MIRROR中易話為第二名！怕被誤會抹殺努力、懶理人身攻擊評論

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盧瀚霆（Anson Lo）近日推出個人單曲，曲風跟夏天襯到絕，更去到沖繩拍MV，充份帶出季節味道。這首歌副歌部分超級洗腦，一句「hey hey ok」更成為神徒最常講的話。這歌帶出的訊息，就是鼓勵大家突破自己，迎來的挑戰也隨便一句「OK」輕易迎難而上。他自言本身都是一個OK Man，很容易答應別人要求，但總有一些事情，絕對不能接受。

近日，為新歌《Hey Hey OK!》不斷宣傳的盧瀚霆，接受訪問時表示，歌名和當中副歌舞步的手勢都由自己構思，他想用輕鬆的方法，去鼓勵大家：「暑假好多不同挑戰，勇於突破自己，試多啲唔同嘢，活在當下，我覺得OK好代表到，願意接受挑戰，所有嘢都講OK，everythinkg is gonna be OK。」

為了這歌，盧瀚霆去到沖繩拍MV，自言罕有地穿上背心、短褲出境，同時亦令他想起童年往事：「小學放假一定去陽光、海灘，又去踩單車、BBQ，大個咗就冇乜戶外活動，當係回顧番細個童年回憶。」

當地藍天白雲，盧瀚霆要在戶外曝曬多個小時，但見到出來效果，依然白滑，神徒連偶像的白滑胳肋底都特別關注，但他強調膚色從未曾加工：「我本身真係好白，天然膚色係咁，冇計。網上見過話連我條頸手臂都化白，真係發惡夢睇呢啲comment ，我冇呀，除咗塊面，我唔會冇啦啦搽粉底喺手同頸。我其實都有曬黑少少，怕曬傷，所以補防曬補得密，帶咗兩支太陽油，隔2、3個鐘補一次，差唔多兩支用晒。」

盧瀚霆讀書時期有加入學校泳隊，他自言蛙式和自由式是強項。原來都是「飛魚」，但天生怕魚，今次落水拍攝時，就幸好自己並未有發現：「好彩落水冇乜魚，拍完後工作人話有啲魚喺我身邊游過，但冇同我講，慶幸自己見唔到。」他自言已克服不少心理障礙，但回想當日拍攝綜藝節目時，要跟鱔親吻的經歷，陰影仍在。

這歌中的OK，令人有易話為，不計較的感覺，他表示MIRROR成員中，最易話為的排行榜，自己竟然是排第二：「我哋私下咁多個，最易say yes應該係Stanley（邱士縉），第二係Anson lo…第三係呂爵安，Stanley好多嘢冇所謂，是旦乜都得，就算要同佢Share一杯飲品，佢可以一齊飲，好Care free ，Anson Lo就冇咁Care free，可能杯污糟啲，我就會婉轉話你飲啦，至於呂爵安就要視乎情況。如果大家打牌，我鬆章都好Care free ，贏輸唔緊要，大家玩得開心就得。」

就算再高階的OK Man，都會有一些事不能接受，不過數數下都幾多：「講屋企人、狗就唔ok，講我人品誠信都唔ok、講我喺公司好大權力就唔ok，好似話一條水喉射住我嘅唔ok，呢啲唔係事實，講呢樣唔緊要，但抹殺我努力，好似我努力係零。講到有更高權力幫緊我，令唔認識、本身對Anson Lo認知唔高嘅人，睇到呢啲comment 會以為Anson Lo係咁嘅人。同埋講我白都唔OK，大家唔相信我白都唔Ok。」

盧瀚霆表示神徒有時都會對於自己的表演作出評價，做得唔好她們都會直言，他對於這些意見會照單全收，而且加以改善。他自言所有留言都會看，遇到惡意批評都有自己一套方法釋懷：「好唔ok嘅（留言）我都唔會嬲，我望一下就飛走，有啲人身攻擊評論，唔使花太多精神時間去留意。」他情願花更多時間在對自己有建設性的留言上，總覺得愛自己的人留言比率還多，其他事就不用花時間停留、在意。

Hair：Denny Ku @Chic private I salon

Makeup：Mayling Suen @Annie G. Chan Makeup Centre

Wardrobe：Lane Crawford

Stylist：PIPA Creative

場地：No. 5 Studio HK







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