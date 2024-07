巴黎奧運 | 網民太年輕唔識伍家謙大讚「RTHK32男主持」 ！文宇軒疑批ViuTV饒家輝採訪：業餘與專業

加入最愛專欄 收藏文章

2024巴黎奧運正如火如荼,前TVB體育新聞主播伍家謙今屆為香港電台(RTHK)奧運節目擔任主持,有網民太年輕不識伍家謙,以「RTHK32男主持」相稱並大讚對方表現,令伍家謙開心之餘,搞笑自嘲已老到變「化石」!

日前江旻憓勇奪女子重劍金牌,令全城哄動,本地網民肉緊睇奧運之餘,亦難免比較香港四大電視台的表現。在深受00後歡迎的社交平台Threads,有網民大讚一位港台男主持深入淺出介紹奧運項目:「想講RTHK32個男主持大癲,播個d(嗰啲)項目佢基本講到曬(晒),用layman(門外漢)既(嘅)方法講d(啲)平時少留意既(嘅)規則同賽例,連我尼d(呢啲)奧運先睇體育既(嘅)人都聽得明。」

該年輕網民指大家沉醉在江旻憓奪金的同時,男主持呼籲大家尊重每位運動員的付出和汗水,希望大家關注更多獎牌以外的人與事。網民搞笑寫道:「更癲系(係),老豆話佢以前係大台報左(咗)好耐體育新聞,我一直以為佢系(係)KOL黎(嚟)。」該年輕網民所指的正是伍家謙,伍家謙分享網民的意見道:「我知Threads上面係多後生仔女。Btw多謝你,幫我多謝埋你Daddy吖。」

網民留言非常搞笑,先是伍家謙舊同事、前新聞主播鄭萃雯「勁好口」留言:「專業,無論換咗咩崗位都一樣:專業體育記者、專業節目主持、專業KOL、專業Pacer #我都係睇家謙叔叔長大嘅」伍家謙回應:「點解你最近啲留言咁正面?轉咗隻新藥嗎?」連前女團AKB48 Team TP成員冼迪琦亦表示「由細睇到你大」,令現年44歲的伍家謙不禁自嘲:「多謝大家湧入嚟話我知我係化石!」伍家謙畢業於珠海學院新聞系,2003年加入無線新聞任體育記者,成為已故體育主播伍晃榮的愛徒;至2015年1月,伍家謙正式與TVB結束11年賓主關係。

另外,Now TV體育評述員及主持饒家輝日前代表ViuTV,採訪落敗的柔道女將王嘉莉,遭網民狂轟語氣惡劣猶如「審犯」,似質問過訪問,連空手道運動員李振豪亦批評饒家輝「十分之不尊重」。前TVB體育記者文宇軒似乎亦有留意事件,在社交網語帶相關道:「做咗18年『新聞記者』應該有丁點地位同資格講:訪問不同質問,記者不同主持,proud of myself, shame on you.(為自己驕傲,以你為恥) #業餘與專業的差別」文宇軒亦分享過往採訪江旻憓等運動員的感受:「如果我喺現場採訪,我會如何應對和表現呢?專業、持平、同理心是我由前線記者到現在體育行政工作都一直堅守的核心價值。」







