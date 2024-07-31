巴黎奧運 | 石偉雄備戰奧運捱4支止痛針！李麗珊得知其腳傷治療心路歷程落淚！見證張家朗江旻憓奪金：好似一個傳承

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有「風之后」稱號的香港滑浪風帆退役運動員李麗珊，當日在奧運會上奪金 ，真性情講的得獎後金句：「香港運動員唔係垃圾」，成為體育界後輩的偶像。她在今次巴黎奧運會，為HOYTV主持節目，為賽事作出專業評述。電視台為慶祝她28年前奪奧運金牌、為香港運動爭光的大日子，舉行慶祝活動。而見到後輩們成績越來越好，感動而且覺得有一種傳承感。

在慶祝活動上，HOYTV體育組總監蔡富華送28個柑，寓意繼續有金牌攞。得獎已事隔多年，李麗珊接受訪問表示，自己當年得獎時的畫面記憶猶新：「因為以前做運動員唔係咁被睇好，而家睇到（張）家朗拎金牌，好似一個傳承，早幾日再見到Vivian（江旻憓），整個過程我有份參與，係好榮幸，佢哋亦展現到運動員付出，展現到香港精神，唔肯放棄，呢個都係作為運動員，好想表現到畀大家睇嘅一面。」

李麗珊回想當日得獎後，收到1百萬元獎金，雖然比江旻憓收到6百萬的獎勵少好多倍，但李麗珊表示不能以金錢去衡量：「覺得衡量金牌嘅意義，若個金牌可以帶動到全個體育界，帶動多啲人去睇呢個運動，同埋政府點樣支持運動員先係最重要。」

今次做評述，不少網民大讚李麗珊表現好，在比賽期間她悉心講解，就算不認識該運動的人都容易聽得明白。而當日江旻憓得獎，成為全香港人的焦點時，李麗珊亦不忘為「跳馬王子」石偉雄發聲，在直播當晚表示，沒有進入決賽仍同樣受到尊重：「石仔同江旻憓大家都係斷咗韌帶，只不過係唔同地方，大家都要克服一啲咁嘅困難，到最後可能結果有唔同，但係最終都係要表達自己喺呢一方面嘅努力，想表現自己，同埋去享受呢個比賽。」網民都因此激讚。李麗珊在訪問時謙稱：「多謝讚賞，我不停學嘢，希望做專業嘅評述，令大家睇比賽時引起注意，但冇諗過會有咁大迴響。」

每屆奧運會，電視台各出方法搶觀眾，HOYTV就找來好多曾經參與奧運的香港運動員做評述，更大打溫情牌。李麗珊和李慧詩跟今屆男子競技體操運動員石偉雄做獨家訪問。兩位聽到石偉雄腳傷治療心路歷程，都大受感動，作為前輩的李麗珊心痛得在鏡頭前流眼淚。

石偉雄自揭為準備今次巴黎奧運會，由去年開始已經在短時間內打過4支止痛針，更曾忍瞞家人偷偷做腰傷手術，至今比賽後其實仍然膝頭痛楚，他在訪問時透露：「而家兩隻腳等於人哋一隻腳，跑、跳係唔得。」

李慧詩以往在治療傷患路上，都會遇到石偉雄，見著對方傷勢比自己嚴重，都鼓勵著自己，她問對方可曾有放棄的一刻，石偉雄說：「有一個念頭唔搏係第二支針時，但我都冇可能放棄，個個運動員準備奧運都好難，每個人都有辛酸事，我好想做呢樣嘢，好想衝去巴黎，因為完咗東京奧運時，我同大家講巴黎見，我想對兌到呢個誠諾。」最後李慧詩隔空跟石偉雄擁抱，互相鼓勵。

除了李慧詩一度哽咽外，作為前輩的李麗珊，一邊聽石偉雄講述自己多次腳痛要打止痛針的經歷，李麗珊心痛得不斷搖頭嘆氣，還在直播時流眼淚，她跟石偉雄說：「唔知你識唔識我，我想多謝你，你嘅經歷好展現運動員精神，唔怕艱苦，為咗實現夢想去做，無悔無憾，可以話係搵命搏，呢個精神值得我哋學習。不過拼完我都好擔心你嘅傷勢，你點處理？我哋好想你康復。」

石偉雄透露8月會回港，會立即見醫生，作詳細的檢查，相討最妥善的方法治療雙腳。石偉雄的堅毅令好多網民感動，而李麗珊的溫暖鼓勵，同樣被網民大讚。







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