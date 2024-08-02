巴黎奧運 | TVB鍾志光終於放假！何沛珈坐上主持枱表現淡定！一句話獲專業評判讚有做功課

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TVB連日來全天候報道奧運競賽和獎牌消息，「鎮台之寶」鍾志光日前接受本網訪問稱每日只睡兩小時，就要應付連日來的直播節目，最瘋狂更是連踩至少17個鐘頭，精神狀態都保持得相當好。前日鍾志光在下午時段終於「放假」，《東張》小花何沛珈擔任主持，雖然少一支盲公竹，不過跟專家洪松蔭、貝可泓和江忠德拍檔上陣仍然非常淡定，更因為一句說話獲專家旁述大讚有做功課。

眼利的網友都發現，前日TVB於中午12點15分的「2024巴黎奧運 全城聚焦」、下午2點45分「2024巴黎奧運 下午直擊」及下午7點25分的「2024巴黎奧運 黃金直擊」節目終於見不到鍾志光的出現，事關過往幾日，鍾志光幾乎出現所有奧運直播節目，連網友都問：「佢唔使瞓覺呀？」《愛回家之開心速遞》的同劇好友蘇恩磁及李偉健日前都有特別探班，為鍾Sir打氣加油，也佩服他每日只瞓兩粒鐘仍然堅持頂硬上。前日，鍾Sir終於放假，令擔心他的網友都鬆一口氣。

何沛珈跟陳懿德過往輪流上場，前日何沛珈坐上主持枱，跟其他奧運主持拍檔，一樣表現淡定，被問到鍾Sir放假會否特別緊張？她接受本網電話訪問時表示：「鍾Sir終於放假，不過其實鍾Sir好似今日都冇放假㗎，我見佢今日都返咗公司做專訪，不過就算鍾Sir放咗假，其實喺廠都有好多好勁嘅猛人，阿貝（貝可泓）講波一流，江Sir（江忠德）、松哥（洪松蔭）就百搭嘅，咩都識，咁當然鍾Sir喺度就好安心啦，但係亦都有其他體育主持喺度，我都完全唔使驚。反而第一日有少少緊張嘅，始終未試過，不過我真係好想做好，所以事前都準備咗大量嘅功課，亦都花咗啲心機去睇一啲重點運動員嘅專訪，所以第一日上場之後，反而令到我信心大咗。同埋我睇完好多運動員嘅介紹以及訪問之後，我就好想盡量喺鏡頭面前，將佢哋嘅嗰種精神同埋刻苦分享俾觀眾知。」提到今次主持奧運節目可能避不開要捱夜，她表示：「睇完好多運動員嘅故事之後，反而覺得自己平時就算有幾辛苦都好，其實都唔夠佢哋咁辛苦，佢哋為咗追尋自己嘅夢想，係可以由朝早6點起身一直訓練到夜晚8點、10點。所以我好慶幸今次可以做奧運，令到我有呢一個機會去了解到佢哋嘅故事。」

見她在節目中表現淡定，問到今次主持奧運有冇「蝦碌」事？她笑言：「最蝦碌係因為我哋淨係見到上半身，所以我好似平時做《東張西望》咁淨係換上半身，偷懶就著咗條牛仔褲，然後就有同事提醒我，一陣係會有鏡頭有機會見到我嘅下半身，我入廠前就立即9秒9換番。講真，今次就真係正式見到原來做直播真係好多突發情況，例如係要拖長時間，可能有機會要拖2至3分鐘，或者突然會有訪問返嚟，但係對於變態嘅我嚟講，我覺得好正，因為好有挑戰性，腎上腺素好高！」她表示最開心是在跳水環節，跟兩位跳水專家評述員傾偈的時候獲讚，「我有同佢講起關於全紅嬋，提到佢之前喺比賽一啲唔穩定嘅地方，通常喺207 C嘅動作，跟住佢就話：『嘩，你有做啲研究喎！』嗰下開心咗，因為專家嘅認可有做功課，哈哈哈！」

而直到今日，鍾Sir又繼續當值亮相TVB奧運節目，62歲老當益壯，不得不令人佩服！







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