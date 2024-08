巴黎奧運 | 江旻憓IG宣布退役！ 「微笑劍后」轉職、設立慈善基金：一日劍手永遠劍手

加入最愛專欄 收藏文章

「微笑劍后」江旻憓剛剛完成奧運賽事,帶來奧運金牌凱旋回歸返港,獲得全港市民為她祝賀。返港後,江旻憓馬不停蹄先後返「劍樂會」及「香港中文大學醫院」答謝大家的支持和照顧,亦看看小小劍擊手們,分享一下喜悅。昨日,30歲的江旻憓在社交平台正式宣布退役的消息。

江旻憓在IG以中英兩語留言:

Dear fencing family,

I’m so grateful to have had the chance to dedicate almost 20 years of my life to fencing and thank you for being a part of this journey.

After competing in my third Olympics, I have decided to take a break from professional fencing. I want to learn, grow, and give back to Hong Kong to the best of my abilities. I look forward to starting a new career and work towards having my own charity to help kids find joy and playfulness back into sports.

I will miss my fencing family so so much, but once a fencer, always a fencer!

Lots of love,

Vivian

我非常感恩可以用差不多20年的時光專心打劍,並衷心感謝家人及朋友沿途的鼓勵及支持。

在完成我第三次的奥運之旅後,我决定休息一下,告別全職劍擊運動員生涯。我期待有新的職業發展,讓我可以學習及成長,裝備自己,回饋香港;同時累積經驗,為設立自己的慈善基金做好準備,讓小朋友重拾運動的樂趣。

我很感激劍擊團隊每一位給予我的無限支持。我們必定會在劍擊的路上再相遇。Once a fencer, always a fencer !

江旻憓早於11歲開始正式接受女子重劍訓練,練了三年便嶄露頭角,13歲時已越級取得2007年全國少年錦標賽U17組冠軍。她稱自己喜歡重劍,原因是重劍動作有點像跆拳道,它既有跆拳道的速度,也有芭蕾舞的優雅。她先後代表香港出戰三屆亞運,贏得一銀五銅,在亞錦賽亦先後贏得三金四銀六銅。她也曾三度出戰奧運,帶領香港女子重劍隊歷史性躋身奧運團體賽,並於2024年巴黎奧運贏得女子個人重劍比賽金牌。另外,江旻憓是首位曾贏得世界盃(四次)、大獎賽(兩次)和奧運(⼀次)的香港女劍手,也是香港首位世錦賽獎牌得主,世界排名更多次位居第一,締造港隊歷史。

曾兩度當選「香港傑出青少年運動員」的江旻憓今屆奧運以最佳狀態上場,在曾經落後1比7的情況下追和,最終以「決一劍」贏法國對手,奪得個人首面奧運獎牌及金牌,亦為港隊在該屆奧運的首面奧運獎牌及金牌,更是港隊史上第三面夏季奧運金牌。











