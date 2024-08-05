巴黎奧運 | 江旻憓IG宣布退役！ 「微笑劍后」轉職、設立慈善基金：一日劍手永遠劍手

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「微笑劍后」江旻憓剛剛完成奧運賽事，帶來奧運金牌凱旋回歸返港，獲得全港市民為她祝賀。返港後，江旻憓馬不停蹄先後返「劍樂會」及「香港中文大學醫院」答謝大家的支持和照顧，亦看看小小劍擊手們，分享一下喜悅。昨日，30歲的江旻憓在社交平台正式宣布退役的消息。

江旻憓在IG以中英兩語留言：

Dear fencing family,

I’m so grateful to have had the chance to dedicate almost 20 years of my life to fencing and thank you for being a part of this journey.

After competing in my third Olympics, I have decided to take a break from professional fencing. I want to learn, grow, and give back to Hong Kong to the best of my abilities. I look forward to starting a new career and work towards having my own charity to help kids find joy and playfulness back into sports.

I will miss my fencing family so so much, but once a fencer, always a fencer!

Lots of love,

Vivian

我非常感恩可以用差不多20年的時光專心打劍，並衷心感謝家人及朋友沿途的鼓勵及支持。

在完成我第三次的奥運之旅後，我决定休息一下，告別全職劍擊運動員生涯。我期待有新的職業發展，讓我可以學習及成長，裝備自己，回饋香港；同時累積經驗，為設立自己的慈善基金做好準備，讓小朋友重拾運動的樂趣。

我很感激劍擊團隊每一位給予我的無限支持。我們必定會在劍擊的路上再相遇。Once a fencer, always a fencer !

江旻憓早於11歲開始正式接受女子重劍訓練，練了三年便嶄露頭角，13歲時已越級取得2007年全國少年錦標賽U17組冠軍。她稱自己喜歡重劍，原因是重劍動作有點像跆拳道，它既有跆拳道的速度，也有芭蕾舞的優雅。她先後代表香港出戰三屆亞運，贏得一銀五銅，在亞錦賽亦先後贏得三金四銀六銅。她也曾三度出戰奧運，帶領香港女子重劍隊歷史性躋身奧運團體賽，並於2024年巴黎奧運贏得女子個人重劍比賽金牌。另外，江旻憓是首位曾贏得世界盃（四次）、大獎賽（兩次）和奧運（⼀次）的香港女劍手，也是香港首位世錦賽獎牌得主，世界排名更多次位居第一，締造港隊歷史。

曾兩度當選「香港傑出青少年運動員」的江旻憓今屆奧運以最佳狀態上場，在曾經落後1比7的情況下追和，最終以「決一劍」贏法國對手，奪得個人首面奧運獎牌及金牌，亦為港隊在該屆奧運的首面奧運獎牌及金牌，更是港隊史上第三面夏季奧運金牌。











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