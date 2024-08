鄭中基發聲明與經理人終止合作！因道德操守有問題？鄭中基：情緒健康出問題要休息！太太IG Story耐人尋味

加入最愛專欄 收藏文章

歌手鄭中基近年獨立發展,並成立機動電視台,主力YouTube拍片及培育演藝界新人,先後以個人公司名義開辦兩次紅館演唱會,同樣非常成功大受歡迎。鄭中基跟經理人何慶湘關係一直良好,「機動電視台」的影片中不時都有阿湘的出現,而且互窒互寸,完全沒有階級之分。早前,鄭中基無預警發聲明,跟阿湘中止合作關係。

鄭中基多年前建立YouTube平台「機動電視台」,成功吸納65.7萬訂閱,每星期推出的影片都為大家帶來歡樂,特別是「一人一個匪夷所思」系列,特別受歡迎,影片陸續都收到不少贊助,相當成功。一向追看「機動電視台」YouTube的觀眾相信對阿湘都不感陌生,事關鄭中基經理人阿湘經常都會參與拍攝。不過早前鄭中基中午突然FB發聲明說:「由於發現何慶湘工作及道德操守有問題,本人與機動娛樂立即終止合作,有關工作交接問題會另作安排。」由於事出突然,不少粉絲都大感驚訝,因鄭中基跟阿湘關係一直良好,實在估唔到會發生這種事。鄭中基的聲明未有提及何事,部分網友都「留名」等「剝花生」,更有人認為可能只是鄭中基開玩笑,準備另一條整蠱影片。「估唔到首領都會派花生」、「匪夷所思系列」、「睇機動電視台嗰陣,覺得鄭中基同埋湘姐關係超級好,估唔到居然會有今日...」、「呢段說話咁詭異」、「係咪小編無轉番自己AC POST」等等。同時,有網友認為鄭中基的聲明有出錯,提出指正,「後一句明明係老闆自己炒自己」、「講清楚啲,係你本人和公司終止合作?定係終止和她合作?」、「唔係應該本人與機動娛樂立即終止與其合作咩?」等等。

不過,鄭中基的太太余思敏當天早上時間在IG Story以黑底白字寫上:「Good morning HK. Something big are coming...want to see?」而且她Tag住老公鄭中基、阿湘、另一工作人員Stephanie及機動電視台的IG,網友們認為更混「耐人尋味」。而鄭中基昨晚仍然IG出Po,追問網友們「匪夷所思」新題目,「匪夷所思時間又嚟到啦!成日都收到好多人INBOX想講另一半,咁今次就一次過開兩個題啦!一人一個直男男友之匪夷所思同一人一個難搞女友之匪夷所思!放心啦,為咗保住大家嘅性命安危,今集全部都唔會開名,如果擔心俾另一半睇到仲可以INBOX我哋添!」更開放大家留言。

鄭中基隨後再發聲明,「多謝大家關心。因個人情緒及健康問題,決定高雄演唱會後雜開,好作休息,多謝大家一路支持。」











