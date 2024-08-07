鄭中基發聲明稱患抑鬱靠酒精逃避現實！向太太及仔女認錯：去美國參加戒酒中心嘅療程

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歌手鄭中基日前無預警在FB發表聲明，稱經理人道德操守出現問題，即時中止合作關係，直至前日鄭中基再次發聲明，指經理人何慶湘已經離職，公司將照常運作。由於鄭中基未有交代清楚事情的來龍去脈，昨日終於第三度發表聲明，承認跟酒精有關，對唔住太太及仔女。

鄭中基上周六突然FB發聲明說：「由於發現何慶湘工作及道德操守有問題，本人與機動娛樂立即終止合作，有關工作交接問題會另作安排。」由於事出突然，不少粉絲都大感驚訝，因鄭中基跟阿湘關係一直良好，實在估唔到會發生這種事。過往多日，不少娛樂新聞YouTube頻道都紛紛作出猜測，但就算昨晚鄭中基再發聲明，都未有提及所為何事。

昨午，鄭中基再次以長文解釋事件，原來「飛機醉酒鬧事」事件後，他再次因為酒精出事。鄭中基坦言在搞笑及有趣的背後，原來一直患有抑鬱症，曾經服藥治療，但他後來再次依賴酒精減壓，他形容「壓力終於爆煲」、「好對唔住我太太同仔女」，更揚言會戒酒。他的內文如下：

大家好。

早前我發咗一個關於我公司同埋我健康嘅聲明，引起咗好多朋友嘅關心亦引起好多嘅猜測。基於公司嘅事情係會如常運作，希望可以好好咁處理再次交代，唔想影響太多人。

今日我想講一下我自己嘅問題。大家平時見到我大癲大肺、拍搞笑戲、開channel拍片、開演唱會，表面上好似無嘢咁。其實咁多年黎我都仲係一個唔識得面對壓力同埋唔成熟嘅人。仲記得2000年我因為喺飛機醉酒鬧事，引致好多我嘅fans失望，仲有影響到我嘅家人，後來我決心戒咗酒，想要做一個清醒嘅人。之後喺無向公眾交代情況下，我經歷咗一段好短嘅婚姻，呢段婚姻令到我好唔開心，亦好好咁反省過自己嘅問題。

直到我遇到我太太余思敏小姐，係佢令我覺得我要走入另一個人生階段嘅人。我哋一起組織咗一個家庭，有兩個小朋友，喺一件好幸福嘅事。

但當面對壓力、面對工作、面對人嘅時候，原來我自己嘅問題係無徹底解決到，好多嘢我都未能做到好好去溝通，好多嘢我都無處理好，令家人失望。

喺搞笑、娛樂大家嘅背後，係朋建議下去咗睇醫生，發現咗有抑鬱症，當時靠食藥控制，然而我再次做咁個錯誤決定，選擇咗飲酒去逃避現實，太太都有同我講，我係自己呃自己。壓力終爆煲，用咗呢幾日時間好好反省自己，工作忙唔係藉口，唔識溝通就要去學識溝通，我覺得好對唔住我屋企人，尤其是我太太同仔女，對唔住！ 我會用時間同行動去證明我會努力做好丈夫、爸爸同鄭中基既呢個決心。

接下來我要去解決自己同公司嘅問題，我完成手上嘅工作後，會去美國參加戒酒中心嘅療程，都50幾歲嘞，我要去諗清楚點樣去面對自己，然後先可以面對大家，我希望返黎之後可以做一個更好嘅自己。

呢幾日佔用咗大家嘅時間同埋媒體版面，好對唔住，我希望自己嘅問題真係可以自己去解決，多謝。

鄭中基先後有兩段婚姻，先是跟蔡卓妍5年「隱藏」婚姻，隨後，2011年跟任職娛樂新聞主播的余思敏未婚懷孕，兩人結婚後育有一女一子，如今囡囡Emma已經13歲，囝囝Evan則9歲。鄭中基曾透露Emma相當有表演慾，所以上次演唱會，鄭中基都安排Emma上台父女合唱，非常溫馨。







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