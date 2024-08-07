前天堂鳥成員葉泓聲Cafe外遭人違泊阻擋！和車主起爭執、被冰室老闆恐嚇？公開tag警方一日後態度改變：美麗的誤會

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現年34歲的前天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）跟前歌手陳樂榣去年奉子成婚，如今兩人的女兒Gia已經就快滿1歲，連同陳樂榣跟前夫所生的女兒Aria，一家四口非常幸福。Gordon跟陳樂榣都各自有各自的事業，分別在天后大坑開設Cafe和首飾店，其中Gordon的Cafe開張翌日時曾經發生遭刑事毀壞事件，直至近日Gordon的Cafe再次鬧出不快事件，更再次要驚動警方，報警求助。

去年2月，Gordon的兩層高的Cafe在大坑開張儀式後，翌日有3名惡漢手持鐵鎚「掃場」，闖入店內進行破壞，搶走一部手提電話後離開，現場多個花牌散落地上。警員接報後到場翻查閉路電視紀錄，案件交由灣仔警區刑事調查隊跟進。事隔一年半，Gordon的Cafe近日再發生不快事，他在IG Story詳情分享事件經過，更特別Tag埋香港警察的官方IG，Gordon留言說：「事緣...今日有架車泊左（咗）喺我舖頭門口不顧而去，返嚟之後，我同事同佢講唔可以泊架車喺我哋門口，佢話關你哋X事，同事就同佢講：『我哋已經報咗警，等警察嚟處理，唔好走住。』佢就走去叫某間冰室的老闆過嚟講，d（啲）伙記比（計被）人問候完，梗係話係你朋友亂泊車，仲問候我哋，阿老闆又話自己屹立大坑45年都唔俾面佢搞到佢著晒，之後恐嚇我哋（有片有證據）。當時我老婆在場，仲話要搞我哋，俾我哋威埋今日，佢個伙記黎（計嚟）埋仲揮拳打爆我老婆旁邊咪錶恐嚇，話：『告埋我刑事呀笨』...原來車主係幫襯咗佢哋幾廿年嘅街坊...」

由於事件嚴重，當時Gordon的店員只好等警察到場處理，不過情況就相當有趣，Gordon續說：「警察嚟到某老闆又叫警察今晚去飲酒，我都好想了解吓點解佢會咁講？我而家有啲驚，我舖頭就喺佢附近，如果真係俾（被）佢搞事，我可以搵邊個保障？ @hongkongpoliceforce」

不過事隔一晚之後，Gordon的態度180度改變，他以同樣底色和字眼寫上：「多謝各界關注及關心，只是個別事件純屬一場美麗的誤會，希望各位繼續支持大坑、支持每間餐廳。」







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