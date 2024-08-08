巴黎奧運 | 全紅嬋哥哥秘密飛巴黎見證妹妹奪金！見到哥哥超驚訝：你怎麼來的？全進華激動爆喊

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巴黎奧運女子10米高台跳水6日舉行決賽，年僅17歲的國家隊全紅嬋衛冕成功，第一跳更獲全場滿分10分的成績。原來全紅嬋的哥哥飛到巴黎為妹妹打氣，見到妹妹奪冠更激動落淚，跟冷靜的全紅嬋形成搞笑又窩心的對比。

全紅嬋昨晚在決賽表現出色，現場亦有大批她的粉絲。她獲勝後，不少粉絲從觀眾席上拋公仔給全紅嬋做禮物，向來喜歡公仔的她亦開開心心狂接。

全紅嬋的大哥全進華亦現身觀眾席，原來他瞞住妹妹秘密飛到當地，更超隆重地著全套棗紅色西裝到場，網民笑言「打扮似結婚」。任廚師的全進華身形肥嘟嘟，跟妹妹完全不同，他見到妹妹贏金牌時超激動，更想把國旗拋給妹妹。

而全紅嬋見到哥哥起初十分驚訝，一秒後回復淡定，兩兄妹以鄉下話妙問妙答，全紅嬋問：「別扔國旗，你怎麼來的？」哥哥說：「我坐飛機來的！」全紅嬋見哥哥爆喊，即叫他「別哭別哭」，又表示一會用微信聯繫哥哥。現場有傳媒訪問全進華，全進華表示：「我不敢跟她說我來了，我就偷偷自己過來。（有甚麼話想跟妹妹說？）真的太捧了，回來湛江，我殺隻雞做白切雞給你吃！」

而全紅嬋接受香港傳媒訪問時，不改搞笑本色，哥哥特地到現場打氣，她只淡定說：「沒啥感覺，我才剛知道。」她在上屆東京奧運奪金時才14歲，談到17歲時衛冕，兩面金牌有何分別？她超幽默回應，又側身示範：「三年前我比較矮吧，金牌太重了，（現在）只到這兒，沒那麼重吧。之前進一步進一步，擋我肚子，我一直窩著它。（你長高了！）也長胖了！」令全場大笑。有傳媒請她拿起金牌拍照，雙手拿滿公仔的她無奈說：「我沒有手。」十分真性情。事後她再接受內地傳媒訪問，表示看到哥哥現身感到不可思議：「他很關心我，有時候我給他發訊息，基本上都秒回，然後我想要甚麼，他都盡全力去給我。」

全紅嬋自幼家貧，家中有五兄弟姊妹，全紅嬋排行第三。哥哥全進華早已踏入社會打工幫補家庭，姊姊仍在讀書，而妹妹全紅桃及弟弟全進鵬則步家姐後塵，加入跳水行列。而全紅嬋父母在東奧時已謝絕贊助商送樓送禮，拒絕消費全紅嬋，獲讚有骨氣。







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