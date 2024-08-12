巴黎奧運 | 謝影雪每次離港比賽最掛住7歲愛犬！支持領養動物：唐狗也是寶

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「鄧謝配」謝影雪及鄧俊文在巴黎奧運出戰羽毛球混雙賽事，最後八強止步，事後謝影雪爆喊表示克服傷患出戰，感動港人。謝影雪向來是愛狗之人，飼養啡色唐狗啤啤（Bear Bear），除了身體力行支持領養，謝影雪每次離開香港比賽，都超級唔捨得啤啤！

最近啤啤7歲生日，謝影雪為愛犬慶生，買來生日蛋糕「自私食」，又搞笑地以「啤啤角度」留言：「喂呀，而家禾（我）生日定媽me你生日呀？買個蛋糕人類自己食係咩玩法呀？連禾（我）棚牙都比（被）你拆埋出嚟喇！」

謝影雪十分愛錫啤啤，平日有空便會帶啤啤周圍去，亦曾和啤啤住酒店staycation。她十分支持領養動物，曾參觀領養開放日，手抱可愛BB犬的她寫道：「養狗係一生一世嘅承諾！#所以我都係同佢哋玩下算 #唐狗是寶 #一隻啤爺已經冇時間 #退役後再諗 #領養不棄養」

多年來經常四出征戰及訓練的謝影雪，每次出遠門都對啤啤依依不捨，而每次回家都第一時間陪啤啤去散步放電；她曾表示羽毛球與啤啤在她心中，一樣咁重要！







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