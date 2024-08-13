元奎離世消息令網民震驚！成龍與元家班聚會撰文：永遠的元班人馬！

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國際動作影星成龍出身於于占元門下，當時于占元在一次京劇表演中，選了元龍（洪金寶當時的藝名）、元樓（成龍當時的藝名）、元彪、元奎、元華、元武、元泰七人擔任《七小福》的主角，一手捧紅影響香港電影業的巨星們。近日，成龍跟「元家班」的兄弟姊妹聚會，在微博分享時份外感慨，更意外吐出元奎離世的消息。

成龍在微博分享跟「元家班」聚會的大合照，當中見到大家熟悉的洪金寶、元秋、元華、元彪等等，雖然大家都成為銀髮族，不過仍然英氣十足，然而成龍撰長文表達感慨的心情，他留言說：「『元班人馬』是我們為慶祝元家班成立65週年定的主題。我們這群人，從六七歲的時候就進入了於佔元師父的香港中國戲劇學院，一起唱念做打，一起辛苦練功，一起挨師父的揍，也一起學了很多今後讓我們可以安身立命的真本事。後來我們陸續進入電影行業，師兄弟師姐妹互相幫襯，慢慢闖出屬於自己的一片天地，出自元家班的七小福也越來越被觀眾喜愛，很多人都成為電影圈很棒的動作指導、主演、導演，擁有了各自的代表作品。就這樣，時光一過幾十年，我們大家的臉上都有了不少皺紋，頭髮也花白了，很多動作也不能再輕易完成了，但是，正如洪金寶大哥說的那樣，我們這群人，一輩子摔摔打打，上天入地，如今還能健健康康的聚在一起，已經是個奇跡。這次聚會，我們一起緬懷已經離開的師父、師母，于素秋師姐、元麟、元音、元茹、元奎、元蓉等兄弟姐妹，也彼此囑咐一定要珍惜身體，迎接下一次的相聚。祝福元家班，永遠的元班人馬！」

其中成龍文中提到元奎離世一句，令不少網友震驚，事關一直都沒有太多元奎的消息，沒想到家人低調其死訊。1950年出生的元奎（原名：殷元奎）於1970年起，出任龍虎武師，曾擔當監製、導演、動作指導等，但其為人低調也少亮相，先後執導過《方世玉》、《漫畫威龍》、《賭聖》、《新精武門1991》等數十部電影，其中與劉鎮偉合作導演《賭聖》，不但捧紅了周星馳，更成為當年票房賣座冠軍。元奎本人在《新精武門1991》和《賭聖》中均有出場，不過最令人印象深刻的對白出現在《方世玉2》中的「安全第一」。

元奎一手提拔了多個著名動作演員，包括楊紫瓊和李連杰。1992年，元奎與李連杰合組正東製作有限公司，兩人合作過《方世玉》、《中南海保鏢》、《給爸爸的信》等賣座電影，被一致公認為「最佳拍檔」，元奎更憑《方世玉》榮獲第十三屆香港電影金像獎最佳動作指導獎和第三十屆台灣金馬獎最佳動作指導獎。1995年憑《霹靂火》榮獲第三十二屆台灣金馬獎最佳動作指導獎。1998年，元奎應李連杰之邀到荷里活，替他在《致命武器4》設計動作場面，也曾為李連杰主演的《致命羅密歐》和《救世主》擔任武術指導，也執導過《玩命快遞》。近年元奎主力在荷里活發展，曾替《X戰警》、《致命羅密歐》、《救世主》、《龍之吻》等電影擔任動作指導。







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