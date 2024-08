毛舜筠28歲愛女區令山美國出嫁！榮升外母與親家奶奶手拖手進場關係超好

加入最愛專欄 收藏文章

毛舜筠(毛姐)先後有三段婚姻,跟電影導演兼美術指導的現任老公區丁平結婚30年,先後育有兩名女兒區令山及區亦山,一家四口關係非常緊密,經常都會全家人出埠旅行,十分溫馨。毛姐昨日在社交平台貼出28歲長女區令山出嫁的照片,同大家一齊分享榮升外母的喜悅。

照片中,見到擁有一身健康膚色的區令山穿上吊帶連身簡約婚紗,在戶外一大片草地舉行婚禮,跟拍拖多年的男友Andrew拉埋天窗。婚禮舉行時,區令山撓住爸爸區丁平的手臂步入婚禮儀式,亦有不少好友在場見證。見到結婚儀式完畢,區令山跟新婚丈夫High爆手拖手,接受在場親友的祝福,流露出幸福無比的笑容。毛姐留言說:「My daughter begins a new chapter in life, surrounded and protected by boundless love! I am nothing but grateful. 女兒在充滿愛的保護和包圍下展開人生新的一頁!除了感恩還是感恩。」除了區令山的婚紗look充滿仙氣外,榮升新外母的毛姐有悉心打扮,穿上墨綠色連身裙,最有趣的是毛姐與親家奶奶手拖手進場,儼如一對好姊妹,相信關係都相當之好。

毛姐一向好疼錫兩個女兒,早前她接受鍾慧冰訪問時曾透露:「我諗我最唔捨得唔係佢結婚,係佢將會定居好遠……美國,呢個係我最難過,一諗起佢會長時間喺嗰度。希望佢多啲返嚟又好,我過去又好,可以見吓佢。」不過,毛姐同老公為了完成學業回流香港的細女區亦山,一家人為了她搬到市區居住。毛姐又透露女兒婚後想先二人世界,暫時未急於生B,並透露自己暫時不會想湊孫做婆婆。







