38歲李思雅上月離開TVB！曾是港隊網球代表、選美入行做體育主持

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巴黎奧連圓滿結束，TVB播足17日賽事，不過主持陣容中見不到熟悉的面孔李思雅，原來李思雅上月正式約滿離開TVB，以自由身繼續接幕前工作。而熱愛運動的李思雅在奧運期間都有飛到當地感受一下氣氛，跟好姊妹陳靜（DaDa）一齊以運動裝拍低不少靚相，似乎心情大好迎接事業的新一頁。

上月李思雅在IG留言說：「昨天25號是我在TVB合約嘅最後一日，TVB係我進入社會嘅第一間公司，真係諗都冇諗過一做就做咗接近20年！由一個小女孩到而家嘅我，當中係有得著嘅，不過亦都係時候作出一啲改變！由一入行到而家，總共主持了四屆嘅奧運會真係不容易！今日26號無縫接軌地用巴黎奧運嘅工作去展開我嘅新一頁。多謝咁多年來俾過機會我嘅所有前輩，合作過嘅工作人員，多謝各位嘅教導，成就今日嘅我！ #以後請大家也多多關照 #今日開始自由身 #巴黎奧運 #祝願中國香港運動員有好成績」

現年38歲的李思雅參加《2005年度香港小姐競選》，進入最後五強，可惜最終未有打入三甲，落選後她加入TVB，由於她是前香港女子網球代表隊成員，曾連同林寶權和湯嘉寶代表香港參加協會盃的賽事，所以經常獲安排主持體育節目。當中《體育世界》就主持超過十年時間，而她亦先後主持過四屆奧運會，不過今年就無緣主持巴黎奧運。她回覆傳媒時指TVB有跟她傾續約，但她選擇外闖，自己擅長打網球同高爾夫球，有不少相關運動的工作邀約，希望繼續做喜歡的事。

劇集方面，李思雅的產量不算多，大多數以客串為主，《珠光寶氣》、《天與地》、《法網狙擊》、《大步走》及《飛虎之雷霆極戰》等。2011年，李思雅被爆跟林韋辰共譜父女戀，不過兩人感情只維持六年就分手收場，李思雅當時在微博曾寫道：「你我雖已分開，但仍會互相在背後支持著，難得的情！世上真不止愛情，現在轉化成友情也是很值得珍惜的！」







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