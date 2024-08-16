衛詩雅遭譚玉瑛踢爆曾帶前度出席派對勁尷尬！Michelle狂讚未婚夫靚仔補鑊：我好崇拜佢

加入最愛專欄 收藏文章

衛詩雅（Michelle）早前宣布嫁醫生男友周祉安，日前她接受譚玉瑛（阿譚）主持的新城節目《QK玉瑛室》訪問，誰知竟被譚玉瑛即場踢爆曾帶靚仔前男友出席聚會，令衛詩雅一額汗急急補鑊！

衛詩雅早前上載戒指相，宣布跟周祉安訂婚，甜蜜到令人羨慕！及後衛詩雅在YouTube分享相識及男友求婚經過，原來她經朋友安排相睇飯局，才正式與周祉安有進一步發展；她自爆當日在飯局上，才知跟周祉安早已認識，對方其實是她的醫美醫生！

衛詩雅前日（12日）接受譚玉瑛訪問，譚玉瑛透露早年應張敬軒邀請到他家中出席聖誕派對，因而結識衛詩雅：「當日好多人，多人到都唔知見到邊個，但Michelle嘅裝扮好靚，頂帽又大又靚，吸引咗我望住佢，跟住就走埋去認識佢。」衛詩雅表示沒想到由細睇到大的譚玉瑛姐姐會主動跟她聊天，令她受寵若驚：「阿譚同我想像中嘅唔同，以為佢會唔講嘢、好嚴肅，但佢好nice，主動同我傾偈。」阿譚突然大爆料：「當時Michelle男朋友都喺隔離，又係好靚仔。」即將榮升人妻的衛詩雅一臉尷尬澄清：「唔係嗰個，依家我未婚夫仲靚仔，好驚，哈哈！」

不過，衛詩雅自言看另一半並非以靚仔行先：「要傾到偈，價值觀要相近，同埋一定要有嘢我好崇拜佢。（未婚夫有咩令妳好崇拜？）任何嘢，我覺得佢好叻，每次問佢問題，無論學術、藝術或者心靈上，佢都解答到我，我係好感性嘅人，佢好理性，可以拉得住我。」另外，因未婚夫從事醫美行業，好學的衛詩雅透露10月考美容及化妝品等美學應用，「我未婚夫啲皮膚好好，又成日研究啲化妝品，我想跟到佢嘅步伐。」

其實，衛詩雅過往到新城宣傳都曾遇過搞笑事，今年初連詩雅宣布有喜，薛家燕在新城見到衛詩雅時，竟然將她認錯做大肚連詩雅，不停恭喜她，認真烏龍！







夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解