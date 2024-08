TVB新聞部一連兩位宣布離職！主播李澤浩入行兩年臨走大談放假論：放假要過五關斬六將

加入最愛專欄 收藏文章

TVB新聞部近年都留不住人手,不時都出現主播或者記者宣布離職的消息,對於開始熟悉的主播轉個頭又要走,觀眾都難以適應。近日,新聞部一連兩位宣布離職,分別是主播李澤浩和靚女記者梁思行。兩位在IG都分享離職的心情感受,不少網民都留言表達不捨,李澤浩的長文下面Hashtag大談放假論,未知是否臨走「派花生」?

梁思行經常都主持《時事多面睇》,外表精緻,成為不少網友的討論對象,雖然出鏡的機會不及主播們多,但她兩度代表公司得獎,分別得到「消費權益新聞報道獎」的「年度主題大獎」以及「第八屆恒大商業新聞獎」的「最佳經濟及金融政策新聞報道獎 - 影像及聲音組金獎」,相當厲害,當時她感慨說:「新聞記者最想要的是新聞自由,不是獎項。」兩年後的梁思行決定抽身離開,她用「奇妙旅程」來形容這兩年來的經驗,「兩年嚟啲故仔自問都用心盡力做,有啲會覺得時間過得比較快,例如禁追租令、紮肚治療、網騙、打各種嘅針、網約車。有啲覺得過程好痛苦,例如做基層醫療、舊樓維修、垃圾徵費、社區保姆、中小學殺校、樓市。」不過她有一次做鼠患故事,基本上長期都有發生的問題,沒想到報道出街後,竟然有關部分安排人手清理街道。她表示:「都經歷咗通關大解放一連串轉變,『完善咗制度』嘅區選,同見證『完滿句號』嘅23條、五百年一遇嘅『雨更』、同唔似8號嘅風更。」最可愛的是她透露離職後,終於可以不再需要每日由屯門返將軍澳工業村的漫長車程。

梁思行長文內容如下:

一開始我帶著好多問號走入這個新聞部,好多問題想問。

到後來每隻故仔,學識要抱著一個問題問到底。

一路跑一路問一路諗,特此紀錄呢兩年嘅奇妙旅程。

通常啲人會問:你有幾多時間做一隻故?做專題應該慢啲?

由完全0 頭緒到播出街,標準時間係5日:日日都播所以要快、最好食正一星期hit時效性、要有多角度分析的政策探討,最好係從無前人講過呢個角度。

唔知大家有冇玩過跑Online?

每個星期我都好有呢個感覺,覺得自己一路跑一路跑,唔好被後面個出街deadline迫到我而要Game Over。

5日係諗故題、諗問題Flow、搵受訪者(x4/5)、成功夾到全世界+攝影crew時間,拍,寫,剪+出街。

如果唔捉緊每分每秒,每個環節一遇到任何少少阻濟,我跑慢咗,諗慢咗,後面個deadline會迫死人。

一開始做多面睇,成日覺得自己跑得慢,議題諗得唔夠深,對個世界每日發生嘅事留意得唔夠多,觀察得唔夠深入。後來,放假off都會諗,想自己起碼袋定貨,開始事無大小周圍日日見到咩就諗「咦呢個有冇得講呢?」「呢個係咪應該要做?」

希望每星期順順利利,起跑時唔會卡住浪費時間,但有時真係plan唔到咁多,同埋人真係要放鬆。

然後每次開始新一個星期,就好似玩緊唔同關卡:諗唔到故題,搵唔到Case,冇人肯做訪問,又冇Crew。(大獲..點算..想死…)每個星期個腦不停loop,只有每個星期出故日,監製改晒稿順利播出後,係我最開心嘅一晚,我嘅放鬆指數漸漸升高,因為我終於跑到終點。

我知以前做Current affairs 記者,通常已有好多年做daily年資,佢哋對於社會觀察敏感度同某個議題分析,係日積月累地儲返黎磨練返黎,故題對記者係好重要嘅資產,自覺永遠追唔上。

每當沒有頭緒搵故仔idea,我起跑唔到,就要不斷刨報紙、fb、ig、討論區、小紅書(是的,要專登開咗XHS ac研究人生百態。例如北上坐月,月月煙火吐槽,做完都大開眼界)

兩年嚟啲故仔自問都用心盡力做,有啲會覺得時間過得比較快,例如禁追租令、紮肚治療、網騙、打各種嘅針、網約車。

有啲覺得過程好痛苦,例如做基層醫療、舊樓維修、垃圾徵費、社區保姆、中小學殺校、樓市。

有啲年經:兩年前第一隻講鼠患,年年區區都有嘅問題,竟然講完即刻有部門清,我本身諗住然後就沒有然後;

例如做政府資助嘅中醫診所名額,真係去晒各區診所問同影TC,究竟點解會book唔到位,做完竟然有人關心同嬲豬;

另外都經歷咗通關大解放一連串轉變,「完善咗制度」嘅區選,同見證「完滿句號」嘅23條、五百年一遇嘅「雨更」、同唔似8號嘅風更。

再次特別辛苦同多謝 @dan.suen 當我諗唔到故題、搵唔到受訪者時,每次同我食飯,我都食唔落,專心唔到放假訓唔好,更加陪我去影更多的TC。

記得有隻故,終於有返少少曙光繼續go,我真心感覺到自己突然心情舒暢咗,即刻有返食慾。

另外,在此特別多謝每一位曾經被我訪問過及信任我的受訪者同朋友ssss,多謝你哋信任我,仲要永遠都火速2、3日內話拍就拍,仲願意遷就時間,我係難以言喻的感恩同感動。



多謝Vivien同班好同事。

好鍾意同大家傾故仔諗flow度畫面嘅時候,好鍾意同大家捽「橋」,當一個人死到臨頭冇受訪者時,大家都會義不容辭的拋出自己的contacts同ideas。



多謝拍過的Camman們及剪接們,

專題係好需要鏡頭講故事,有時唔知點表達需要嘅畫面,但功力深厚嘅攝影師,鏡頭一個mood shot已經營造出氣氛,好明故仔需要點,VO無須多講,已帶出受訪者的一段故事,或已交代到一個環境氣氛等等,有經驗豐富嘅技術帶挈,有畫面先有好嘅故仔,衷心感謝。



亦多謝曾經照顧過的每一位同事,每次的合作和幫忙、提點,再見屯門與TKO的旅程。

而李澤浩幾乎同一日分享自己離職的消息,他拍下自己在TVB儲物櫃的照片,並撰文說再見。「多謝每一位有血有肉的靈魂,感恩自己能在這個好團隊,留下兩年三個月又十日的腳印。主播背後是多位隊友的努力,是互相扶持所打造的作品,不在其中不會明白。無論如何,一切隨心。And that’s the way the midnight is. Good morning. #我一向鍾意食網上花生 #平時見到好多網上猜測我啼笑皆非 #以為我放假其實我返工 #以為我返工其實我放假 #做新聞唔係容易一定要火 #返得多自然積埋唔少假要放 #要放假要過五關斬六將 #放到假係已經有共識 #啊其實我近視遠視散光全部唔夠一百」難怪在他分享自己在新聞部的留念照,未有架上眼鏡,原來他的眼鏡只是「裝飾」用。







