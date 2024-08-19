58歲晶女郎關秀媚生圖狀態大勇！曾演《黑馬王子》絕世好女友「沙律」！網民召喚復出：滿滿青春回憶

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58歲的第一代「晶女郎」關秀媚，雖然已退出演藝圈多年，但不少人仍記得她在電影《黑馬王子》的絕世好女友角色「沙律」。近日梁思浩分享與關秀媚的合照，只見她狀態依然甚佳，思浩更力勸對方復出。

1987年參選港姐入行的關秀媚，因身材驕人，所以在電影中不時演出性感角色，例如《賊王》、《每天愛你8小時》、《強姦終極篇之最後羔羊》、《千王之王2000》；她因演出多部王晶作品，而被封為第一代「晶女郎」。早年她曾惹上官非，2002年因涉嫌醉酒駕駛，以及找人頂罪而被捕，後因串謀妨礙司法公正被判入獄14日。

息影後的關秀媚不時出現在朋友聚會，又愛上玩抖音，不時在抖音大曬靚相，只見她外貌身材依然好fit，相當凍齡。日前梁思浩上載二人合照，只見在生圖下的關秀媚化了淡妝，依然保養甚佳，難怪獲梁思浩大讚：「一個識咗35年嘅朋友，佢嘅第一部電視劇係同我合作（城市故事）超級開心嘅歲月！祝福妳，好好展開第二人生。秀媚狀態太好，復出吧。」照片勾起網民集體憶：「諗起年輕時嘅自己，滿滿青春回憶」、「沙律呀」、「女神啊」等。

其實早前關秀媚接受媒體訪問激罕談感情事，原來她與年輕7歲的演員李煒尚曾秘婚逾10年，不過早已離婚多時。而李煒尚在電影界發展平平，早已轉行做瑜伽教練多年，擁有不少星級學生，包括吳彥祖、李璨琛等，他與李璨琛一家關係要好，不時現身李璨琛女兒李元元的社交平台。







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