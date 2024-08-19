菊梓喬被爆撻著保錡疑譜「姊弟戀」！一件衫兩份著、同款Cosplay死侍照片？保錡3字回應

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歌手菊梓喬（Hana）跟吳卓羲緋聞傳足多時，不過總是患得患失，時好時壞，雙方都沒有承認過對方。直至今年5月，有網友爆料指兩人在一家糖水店出現，更被街坊野生捕獲合照。早前再有消息爆出，指保錡在菊梓喬位於荃灣的香閨過夜，疑譜「姊弟戀」，保錡亦有回應緋聞...

保錡曾多次公開稱讚菊梓喬，視對方為女神，曾被傳媒問到會否主動約女方食飯卻回應：「感情嘅嘢遲啲講。」繼今年5月有網友踢爆兩人一齊買糖水外賣後，網友們都越來越細心觀察兩人的一舉一動。保錡被爆IG頭像換成菊梓喬留言出Po經常用的綠色心心Emoji外，菊梓喬上月宣傳新歌時穿上墨綠色長袖衫，竟然與保錡多年前跟陳偉霆合照時身穿的衣服幾乎一模一樣，疑似一件衫兩份著。另外，網友搵到二人有同款Cosplay死侍的照片，雖然只是AI改圖，不過兩人差不多同時間Po相，疑似一齊玩完各有各Po，引人大家揣測。保錡早前被問及與菊梓喬的戀情時，一直爽直的他簡單拋下三個字回應：「了解中。」似乎網友的推斷應該都相當準確。

菊梓喬比保錡大4歲，她出道前已參加不少比賽，27歲時起用本名「陳曉怡」參加台灣綜藝節目如《金牌麥克風》、《我要當歌手》及《綜藝大熱門》。2017年正式加盟星夢娛樂，獲TVB及經理人何哲圖力捧，更被封為「星夢一姐」，獻唱多首劇集主題曲都大受歡迎，在《2018年度勁歌金曲頒獎典禮》奪得人生首座「最受歡迎女歌星」大獎，成為歌后。可惜後來何哲圖離開TVB，菊梓喬的待遇大不如前，她亦心淡今年年初宣布約滿離開星夢娛樂，加盟何哲圖的星演國際成為旗下歌手。







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