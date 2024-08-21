樊亦敏《我推的野男LIVE》見壯男雙眼發光狂尖叫！主持胡蓓蔚突收老公單立文警告？

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TVB Plus節目《我推的野男LIVE》進入第二星期，昨晚一集特別邀請到《愛回家之開心速遞》中飾演三太的樊亦敏做現場觀眾，戴上面罩的她本身仍保持冷靜，沒想到一除面罩就野性大發，更搞笑說：「喺我世界，心目中最緊要只有威哥（羅樂林），今日嚟咗之後發覺威哥你都係返屋企唞陣先，我真係要尖叫，好勁呀！」

由陸浩明、火火、胡蓓蔚及支嚳儀主持的《我推的野男LIVE》昨晚第三晚直播，樊亦敏獲大會邀請坐在觀眾席，原本安排只是隔岸觀賽，但後來她嫌太遠摸不到肌肉，開咪向監製要求有近距離「觀察」，直接走到主持陸浩明和火火的身旁，見證住一班「野男」的決戰，男士們埋身肉搏，睇到樊亦敏都非常興奮，不斷尖叫。期間，「野男」要除去上衣準備比賽，「三太」樊亦敏放下身段，為兩位拎住件衫，轉頭又衝去拎毛巾為「野男」們抹汗，相當猖狂又搞笑。

在Show Off環節各野男施展渾身解數吸likes，14號「健美大師兄」Ken徒手將葉靖儀及伍韻婷當作槓鈴舉起，重量超過200磅；11號「激凸 Chilam」Ron用健身滾輪避障礙物的環節，完全展示他強大腹肌。之後的競技環節「泰坦掠奪者」、「野男頂心杉」，各野男互有勝負，當中以11號Ron表現較佳。到最後的熱度排行榜公布，16號Mike「王師傅」獲33.4萬likes，破紀錄暫時成為「likes王」，主持人陸浩明笑言：「今次『王師傅』第一次係實力戰勝顏值，對於我哋呢啲男仔真係充滿住希望。」樊亦敏即時反寸對方：「咁人哋都有顏值，你咪咁講，用你自己同人比先得呀？」至於樊亦敏最心儀的11號Ron只能以12.1萬likes屈居第二，不過她都照樣冧冧豬站在對方旁邊，又為對方遞咪，認真搞笑。

節目期間，助理主持黃瀅仴負責讀出不同觀眾的即時留言，昨晚一集她讀出一位「PalSin」的留言話：「個留言係：『我係豹哥，唔該叫我老婆快啲返屋企！』會唔會係怕一班野男將豹嫂個魂魄勾走咗？」胡蓓蔚對於老公單立文留言都大為震驚，嚇到呆一呆只對鏡頭伸脷傻笑，十分可愛。胡蓓蔚說：「十點半我就會即刻返屋企，你可以放心！」







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