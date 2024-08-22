「翻版許冠傑」林道權入圍《中年好聲音3》原來是前藝人！是梁朝偉、周星馳藝訓班同學？兒子曾是《愛回家》演員？

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《中年好聲音3》日前正式公布140位唱將名單，不少參賽者令人印象深刻，尤其4位「Super Senior」組別參賽者。當中65歲的林道權無論外形、唱腔都似足許冠傑，原來他不但是息影藝人，更是前無線小生的父親。

《中3》經過多次海選後，選出香港賽區100強、新馬賽區20強、大灣區賽區20強，齊齊會見傳媒，場面盛大。大會將不同參賽者分成各組別，全場最年長的80歲羅秀蘭、視障人士朱麗萍、同樣65歲的林道權和區瑞強弟弟區瑞明，被歸納為「Super Senior」組別。

林道權無論長髮造型、外表及聲線唱腔都似足許冠傑，他在海選時選唱Sam Hui名作《天才與白痴》，配合其獨特的全程「Un住唱」台風，獲評判張佳添及肥媽等讚好，大讚他有70年代感覺，又能帶給觀眾歡樂。140強會見傳媒當日，林道權表現開心又風騷，企第一排中間的他不時協助身旁的視障人士朱麗萍，提醒她一起舉三隻手指的「中3」手勢拍照。

林道權在海選時只透露自己是退休人士，閒時喜歡去老人院義工，唱歌逗長者開心。不過，原來林道權是前藝人，綽號「森林」的他，與太太韓珍同屬1982年TVB第11期藝員訓練班學員，與梁朝偉、周星馳、歐陽震華、吳鎮宇、張兆輝、關禮傑、湯鎮宗、李子雄、吳廷燁、林俊賢及麥景婷份屬同學。林道權過往的演藝作品不多，曾參演劇集《火玫瑰》、《人在邊緣》，以及電影《辣手神探》及《嘩！英雄》等，演過警察和壞人等角色。而林道權一頭Sam Hui式長髮原來是假髮，私下的他剷青並戴頭巾，造型跟現時的許冠傑也有點相似。

至於林道權及韓珍的兒子，原來正是「木偶哥」林師傑。林師傑當年繼承父母衣缽，參加歌唱比賽《超級巨聲》入行，因演出第一輯《愛回家》的木偶哥一角，以及獻唱劇中插曲而走紅。不過性格率直的他自言不懂人情世故，過往得罪人多，2020年6月離開TVB，翌年與太太歐陽巧瑩移民去英國。後來夫婦接受HOY TV訪問，林師傑剖白在港時曾有輕生念頭，兩公婆為追求快樂的生活及空間決定移英，目前生活簡單開心。







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