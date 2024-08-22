巴黎奧運 | 劍擊代表蔡俊彥大爆全年收支！揭職業運動員比賽幾乎全自費！無消遣、交際情況下一年剩3萬

加入最愛專欄 收藏文章

香港劍擊代表蔡俊彥（Ryan）在巴黎奧運期間，一直留守ViuTV為觀眾講解多場劍擊賽事，齊齊見證隊友張家朗及江旻憓為香港帶來兩面金牌。Ryan的真性情加上活躍社交平台，令他成功「圈粉」。奧運結束，殘奧快將開始，市民都關心到運動員的收入及支援，繼羽毛球代表李卓耀指部分運動員月入只得7千幾後，Ryan前晚直接分享運動員全年的收支詳情，不少網友都嘖嘖稱奇。

香港奧運代表隊今次巴黎奧運成功爭取到2金2銅佳績，不少人著眼於他們的「獎金」，不過其實很多全職運動員的「零用錢」相當低微，最低月薪僅7130港元。港協暨奧委會義務秘書長、香港輔助警察隊總監楊祖賜早前接受電視訪問時表示，運動員雖然薪金不高，但獲得如教練、醫療、住宿等資源，他認為大家「無咩嘢要使錢」，只是「當一啲零用錢」，認為香港運動員是「無後顧之憂」。羽毛球代表李卓耀早前接受電台訪問，他認為運動員是一份工作，須付出了大量時間和精力，犧牲讀書時間去投入運動是重大的抉擇，應該獲得合理的待遇，基層全職運動員「起碼都萬幾蚊啦」，至少都要合乎最低工資水平。

Ryan如今世界排名第8位，他前日在Threads公開收入及支出詳情，竟然袋緊7130港元的月薪？Ryan透露出外比賽爭取經驗及積分原來都是自費，就算如他計算表中所言，一日三餐以及住宿都在體院解決，並且完全不約朋友食飯消遣，一年才能有3萬多的零用錢，更莫說要畀家用、購買器材或者拍拖等生活費。不少網友見到Ryan的分享都大感震驚，特別是很多人並不知道比賽是由運動員自費，「職業運動員要自費比賽？我真係笑X咗」、「真係唔講唔知，原來出去打比賽係自費」、「其實佢哋預咗你出trip會開啟光合作用模式？」、「有蔡仔做KOL真好，俾大家知道香港運動員有幾幸福」、「原來連報名費都要自己出，辛苦你，辛苦所有香港運動員！X晒所有話$7000包伙食住宿好幸福嘅人」、「$150／day都唔知可以食乜。歐洲一餐都超過$150」、「多謝你講個現實出嚟，但同時又好擔心你會俾人的去照肺」等等。

不過，Ryan現時實屬香港「精英運動員」系列，收入應該介乎11520港元至44500港元之間，網友估計他是提出自己初初轉全職運動員時的辛酸。他事後表示：「請大家不要誤會，這不是我的。只是希望大家關注到部分隊友會遇到的情況，希望他們能得到更好的待遇，感謝大家的支持及體諒。」隨後他清空整個Threads帳戶，將所有Po文刪走。











《說說心理話》【奧運劍擊熱】大師兄張小倫親身分享！贏在起跑線=壓力？如何培育子女有卓越成就？► 即睇